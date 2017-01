Sobre pau e pedra, a bola vai rolar

00:00 · 14.01.2017 / atualizado às 00:48 por Gustavo de Negreiros - Editor

O movimento de 'bater o centro', que marca o início de uma partida de futebol, parecerá um ato simples, quando atletas de Uniclinic ou Guarany de Sobral iniciarem o Campeonato Cearense, às 15h30 deste sábado, na Arena Castelão. Mas não será.

LEIA MAIS

.Veja a tabela de jogos do Campeonato Cearense 2017

.Gigantes em busca de hegemonia

.'Pedreira' na estreia

.Uma goleada de transmissões

.PV só deve receber jogos em abril

Antes da bola rolar, um cenário de dificuldades, em várias áreas, tornou a 103ª edição do Estadual um dilema. O próprio estádio de Copa do Mundo que receberá a partida - e dezenas de outras - teve situação regularizada às vésperas do jogo. O Presidente Vargas, símbolo do futebol alencarino, que recebe as partidas da Águia da Precabura, vai passar por intervenção anunciada pela Prefeitura de Fortaleza ontem, com previsão para voltar nas fases finais da competição.

Em torno de um único jogo, ainda há as dificuldades das próprias equipes. De quase desistente da Copa do Nordeste, o Uniclinic montou seu elenco em pouco mais de um mês para as duas competições. O Guarany de Sobral contou com eleições presidenciais e renúncia em apenas uma semana. O Bugre só teve sua participação garantida no certame há menos de sete dias, depois de longa novela judicial.

Situações complicadas que envolvem apenas um jogo de futebol. Quando se amplia o olhar para todo o campeonato, a problemática cresce ainda mais. Apenas quatro estádios se encontram regularizados para 10 equipes participantes.

Outro que poderia 'estrear' na primeira divisão, o polêmico 'Coliseu do Sertão', vai ficar fechado mais uma vez. A equipe do Alto Santo Esporte Clube, que lutou para subir da terceira divisão para a elite estadual, desistiu do sonho após impasse criado entre políticos da cidade no contexto das eleições municipais.

Emoção, apesar de tudo

Dificuldade e luta. O ambiente hostil que antecedeu o Cearense, contudo, se revelou uma oportunidade para outros. O tradicional Ferroviário Atlético Clube terá novamente a chance de reconstruir a sua história, mesmo com o afastamento de mais um presidente eleito. O time do experiente Marcelo Vilar já inicia neste domingo, contra o atual campeão, o Fortaleza, o seu desafio. E o Tricolor de Aço vem em busca de mais um tricampeonato, renovado dentro das quatro linhas, sob o comando de Hemerson Maria. Para quebrar a hegemonia leonina, o Ceará também se renovou, mas se apegando ao passado. Destaques como Magno Alves e Ricardinho estão de volta. Gilmar Dal Pozzo chega com promessa de implantar gestão que se mostrou vitoriosa na Chapecoense.

Sob as mesmas dificuldades, mas com esperança de bons resultados, Horizonte, Guarani, Itapipoca, Maranguape e Tiradentes também são outros 'guerreiros' do Estadual 2017.

Opinião

Exclusivo e apaixonante

Mais de um século de bola rolando em nossos gramados. Para ser preciso, 102 anos de Campeonato Cearense de futebol. Das origens, times que foram, times que ficaram. Alguns levados pelo tempo. Outros conservados pelo tempo. Na perseverança, fé, ousadia e coragem, a diferença entre uns e outros. Ficaram para trás Orion, Maguari, Estrela do Mar, Peñarol, Usina, Gentilândia, Nacional... Seguem Ceará, Fortaleza, Ferroviário, únicos remanescentes das primeiras décadas. Época romântica, de torcida encantadora e calma; de ídolos cuja maior riqueza era o aplauso. Nem pensar em supersalários. Passou. Hoje vale o futebol como negócio. Aí está o Campeonato Cearense 2017 na disputa de mercado, apesar de ter minguado nos últimos anos. Mesmo assim, resiste. E resiste bravamente diante dos que pregam sua extinção. Para ser mantido, apoia-se na tradição e na história, embora os organizadores negligenciem, pois sequer conseguem manter em dia os laudos de liberação de alguns estádios, inclusive os do PV. De uma forma ou de outra, saudemos o Campeonato Cearense 2017. Não tem a dimensão de grandeza das competições incensadas pela mídia nacional, mas tem o exclusivo, especial e apaixonante vínculo com o passado de ídolos e formações imortais que edificaram a nossa história. Tem sua própria galeria de valores que poderá ser ampliada pela ação dos atores de agora. Que o 103º Campeonato Cearense, que hoje começa, alcance avançado nível de qualidade, compatível mesmo com o que há de mais moderno no mundo.

Tom barros

Colunista