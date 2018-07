Só um seguirá sonhando

00:00 · 10.07.2018 / atualizado às 00:45

França e Bélgica se enfrentam hoje, às 15 horas, em São Petersburgo, na primeira semifinal da Copa do Mundo da Rússia, uma partida entre duas visões de futebol: a capacidade atlética dos 'Bleus' contra o talento ofensivo dos 'Diabos Vermelhos'.

Os belgas, comandados pelo técnico espanhol Roberto Martínez, estão nas semifinais de um Mundial pela segunda vez em sua história (a primeira aconteceu no México-1986, quando foram derrotadas pela Argentina).

"Uma semifinal da Copa do Mundo é um momento único na carreira de um jogador", admitiu Martínez em coletiva de imprensa, destacando que a França "se parece com a gente em muitos aspectos, sobretudo pelas grandes individualidades".

Desta vez, após as decepções na Copa do Mundo de 2014 e na Eurocopa-2016, a 'geração dourada' belga parece ter chegado à maturidade e tem uma oportunidade histórica de lutar pelo título. A Bélgica tem o melhor ataque da Copa (14 gols em cinco partidas) e nove jogadores já balançaram as redes até agora. É a única seleção que venceu os cinco jogos na competição e mantém uma invencibilidade de 24 partidas (19 vitórias e 5 empates), um recorde na história dos 'Diabos Vermelhos'.

Defesa sólida

Contra um grande ataque, a França vai recorrer a sua força defensiva, fruto da extraordinária capacidade atlética de seus jogadores, sobretudo no meio de campo, com N'Golo Kanté, Paul Pogba e Blaise Matuidi, que deve retornar ao time depois de cumprir uma partida de suspensão nas quartas.

Os franceses sofreram quatro gols em cinco partidas (três deles na vitória contra a Argentina por 4-3 nas oitavas) e o técnico Didier Deschamps não deve mudar os jogadores da defesa .

No entanto, o treinados dos Bleus alertou nesta segunda-feira sobre o perigo belga no contra-ataque: "quando recuperam a bola são muito eficazes".

Também não deve alterar o trio de ataque, pois considera muito importante o trabalho de Olivier Giroud, que permite o brilho de seus dois principais jogadores, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé.

Os dois países vizinhos se enfrentarão pela 74ª vez na história. Os belgas têm vantagem, com 30 vitórias contra 24 dos franceses e 19 empates. Em Copas, a vantagem é da França.