Síria perde e adia sonho de ir à Copa

00:00 · 11.10.2017

A Síria, 75ª colocada no ranking da Fifa, nunca disputou uma Copa do Mundo. A presença do país na repescagem todos gerou expectativa ( FOTO: AFP )

A Austrália acabou com o sonho da Síria, país em plena guerra civil, de disputar a Copa do Mundo ao vencer a partida de volta da repescagem da Ásia por 2-1, na prorrogação, em Sydney.

Com a vitória, a Austrália disputará em novembro um confronto de repescagem contra o quarto colocado nas eliminatórias da Concacaf. As partidas de ida e volta definirão o país classificado para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

Na partida desta terça-feira, Omar al-Somah abriu o placar para os sírios logo aos seis minutos, e o veterano australiano Tim Cahill, de 37 anos, empatou a partida aos 13.

E a salvação dos australianos veio mais uma vez com o atacante Cahill, que fez de cabeça aos 5 minutos do 2º tempo da prorrogação o gol que mantém o sonho dos "Socceroos" de disputar a 4º Copa do Mundo consecutiva.

Concacaf

A última rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018 reservou surpresas. Geralmente favorito na disputa, os Estados Unidos foram surpreendidos por Trinidad e Tobago e estão fora da Copa. Já o Panamá disputará um Mundial pela primeira vez. A seleção de Honduras vai disputar a repescagem. O Panamá ficou com a terceira vaga da Concacaf ao vencer a Costa Rica por 2 a 1.