Silvio Carlos: vida narrada em novo livro

00:00 · 23.02.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Os acontecimentos que decorreram na esteira da atuação de Silvio Carlos são descritos no livro, com uma maior profundidade ( Foto: Lucas de Menezes )

Uma figura marcante no futebol de campo, no futsal e no basquete, o jornalista e ex-presidente do Fortaleza, Silvio Carlos, lança hoje seu segundo livro biográfico, "Silvio Carlos, O Livro", nos jardins do restaurante Country Club. Escrito pelo jornalista Renato Abreu, o livro se propõe a ser a obra completa da vida do homem de frases espirituosas, visão aberta do esporte e de ações de marketing, admiradas até por adversários.

De acordo com Renato Abreu, o livro é um recorte da história do futebol cearense, sob a atuação de Silvio Carlos, duas vezes campeão como presidente do Fortaleza, nos anos 1982 e 1987. Os acontecimentos que decorreram na esteira da atuação de Silvio Carlos são descritos no livro, com uma maior profundidade que no primeiro, intitulado "Histórias do Papa". Esse primeiro livro surgiu em decorrência da narrativa sempre hilária de fatos esportivos de Silvio Carlos, que são o próprio retrato do esporte local, englobando o futsal, o futebol e o basquete locais.

"Eu procurei reescrevera algumas histórias e sabe-se que quando você reescreve, faz as correções de datas, corrige pequenos erros que sempre surgem e acrescenta fatos novos. Então, esse segundo livro está mais abrangente e é a história do Silvio Carlos, como um recorte do esporte local sob sua participação", disse Renato Abreu.

Vindo de Senador Pompeu, Silvio Carlos chegou a ser um administrador do antiga sede do América, quando conheceu figuras marcantes como Lívio Amaro, o homem que ajudou a fundar o Estádio Presidente Vargas.

Permuta

Em jogada de marketing, Silvio Carlos fez uma permuta polêmica para os anos 1980, quando retirou o zagueiro Pedro Basílio, ídolo do Ceará, trocando-o por Mazolinha, ídolo do Fortaleza, numa ação promocional jamais imaginada na época. Essa é uma das histórias da trajetória de Silvio Carlos, narrada no livro. Há textos no livro de amigos de Silvio, inclusive até seu rival, porém, amigo fora de campo, Franzé Morais, presidente do Ceará, entre outros fatos marcantes.