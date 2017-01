Senhor dos mestres

00:00 · 28.01.2017 por Irailton Menezes - Repórter

Airton coleciona vários arquivos relacionados ao futebol mundial ( Fotos: Gabi Madeiro )

Uma vida dedicada à paixão e pesquisa do futebol mundial. Esta é apenas uma das definições de Airton Fontenele, que chega aos 90 anos de idade fazendo o que mais gosta: colecionar histórias e momentos marcantes.

Nascido em Viçosa do Ceará, veio ainda pequeno para Fortaleza, com toda a família, em 1933. O gosto pelo futebol veio ainda cedo, mas por acaso. “Eu até não gostava de futebol, mas por influência do meu irmão (José Cândido), que foi atleta, eu acabei acompanhando. Depois que eu ouvi a transmissão do jogo Brasil 6 x 5 Polônia, na Copa de 1938, aí despertou meu interesse. Foi aí que eu tomei gosto pelo futebol”, lembra o escritor.

O ‘sempre apaixonado’ pela dona Maria Helena (esposa falecida) começou a trabalhar ainda cedo, como bancário, mas o interesse pelo mundo da bola o levou ainda mais longe. Em pouco tempo, começou a escrever vários conteúdos ligados ao futebol e compartilhar com veículos de comunicação pelo Brasil.

No Estado do Ceará, ele cita uma data em especial: “Desde pequeno eu acompanhava o noticiário local e depois já estava escrevendo para os jornais. Comecei a colaborar com o Diário do Nordeste no dia 14 de junho de 1982 e até hoje eu colaboro na coluna do meu amigo Tom Barros”, ressalta com apreço.

Filha e parceira

Uma pessoa em especial é tida como braço direito de Airton Fontenele na coordenação e organização de seu rico acervo: a filha Elizabeth Fontenele, que coordena e ajuda a organizar a Sala João Saldanha. “Há vinte anos eu ajudo em tudo e pra mim é uma verdadeira satisfação fazer parte disso, cuidar do museu e da Sala João Saldanha. Todo esse trabalho pode ser visto, também, nas redes sociais, especialmente no Facebook, onde as pessoas podem conferir muitas histórias na página do meu pai (facebook.com/airtonfontenele.escritor)”.

Gênio

A boa memória de Airton Fontenele é realmente algo a ser destacado. As inúmeras anotações, recortes, fotos, livros publicados, camisas de clubes, tudo guardado com o mais precioso cuidado. Um trabalho que chama a atenção de quem o visita e até de quem é seu amigo de longas datas. “Pra mim é uma alegria muito grande. Ele é simplesmente um mestre, doutor e catedrático quando o assunto é futebol. E como diria João Saldanha: Com o Airton, ninguém pode!”, descreve o colunista do Diário e amigo, Tom Barros.

Sala João Saldanha

Acervo

Na Sala João Saldanha, Airton e a filha Elizabeth Fontenele cuidam de todo o acervo relacionado ao futebol mundial, como notícias, revistas, livros, camisas e gravações de momentos históricos