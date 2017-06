Semelhanças na fase inicial

00:00 · 13.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Volante Anderson Uchôa tenta desarmar um atacante do Cuiabá, no Estádio Arena Pantanal, pela quinta rodada da Série C, quando o Leão chegou ao mesmo número de pontos conseguidos pela equipe em igual rodada de 2016 ( Foto: Otmar Oliveira )

O empate conseguido frente ao Cuiabá/MT, no último domingo na Arena Pantanal, quando o adversário era o lanterna do Grupo A da Série C, deixou muitos torcedores do Fortaleza meio temerosos quanto ao futuro da equipe na competição, entretanto, o time do técnico Paulo Bonamigo segue as mesmas passadas que o de Marquinhos Santos em 2016, em se tratando de Brasileiro.

O time atual está com campanha idêntica ao de 2016, à altura da mesma quinta rodada. Ano passado, o Leão estava, na mesma quinta rodada, com 10 pontos ganhos, oriundos de três vitórias, um empate e uma derrota.

Outra coincidência com a campanha passada é o número de gols marcados: oito. A defesa estava até mais ajustada, tendo sofrido apenas dois gols. Este ano, a equipe comandada por Paulo Bonamigo sofreu quatro gols na competição.

"Nesse jogo contra o Cuiabá aconteceu o que nós prevíamos. O time deles veio todo para cima de nós, com uma forte pressão para sair da posição em que estávamos e o que me agradou foi o poder de reação do nosso time, que está ficando mais maduro, sem se abater com gol sofrido. Nosso time buscou o resultado até o último minuto, mesmo diante das dificuldades", analisou Paulo Bonamigo.

"Temos um bom time e um elenco forte. Sabemos das nossas carências, mas vamos resolvê-las", disse o segundo vice-presidente, Marcello Desidério. "O nosso grupo está criando casca para jogos difíceis que ainda virão", completou o zagueiro Edimar. Dentro desses jogos difíceis, o próximo será no domingo que vem, às 18 horas no PV, contra o Sampaio Corrêa.