Sem perder tempo

00:00 · 04.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O volante e lateral esquerdo Lucas foi anunciado ontem e já treinou ( FOTO: JL ROSA )

Com apenas 15 dias de preparação para a estreia do Ceará no Campeonato Cearense, o técnico Gilmar Dal Pozzo não perdeu tempo e no segundo dia de treinos já testou formações visando o jogo do dia 18 contra o Maranguape, às 20 horas, provavelmente em Horizonte, com mando do Gavião da Serra.

Na atividade, o treinador montou duas formações de 10 jogadores - sem os goleiros - realizando um treino técnico-tático com as seguintes formações: a primeira, com uniforme do time titular de treinos: Everton Silva, Valdo, Luiz Otávio e Lucas Siqueira; Richardson, Jackson Caucaia, Felipe Menezes e Lelê; Rafael Costa e Douglas Baggio.

Já a outra formação, de colete laranja, formou com: Tiago Cametá, Sandro, Rafael Pereira e Romário; Matheus Trindade, Diones, Raul e Alex Amado; Magno Alves e Eduardo. Este último recém integrado das categorias de base do clube.

As ausências do treinamento foram João Marcos e Ricardinho, já que ambos ainda estão em pós-operatório após cirurgia no joelho. Os atletas alvinegros veem com bons olhos o início dos treinamentos, pelo período curto de pré-temporada.

"Tínhamos que começar o mais rápido possível a treinar. Não lembro de uma pré-temporada tão curta, que normalmente duram um mês. É bom começar a treinar logo com bola, sair um pouco de só físico, o jogador gosta de ter contato com bola e com estes dois trabalhos, temos tudo para entrar em ritmo de jogo rápido", destacou o atacante Lelê. O zagueiro Rafael Pereira, apresentado ontem, também analisou o início de treinos. "Temos que fazer uma pré-temporada muito forte. Trabalharemos sem folga nos dois períodos porque temos um tempo curto. São apenas duas semanas de treinos e temos que chegar na melhor forma possível para a estreia".

Estreia

O Ceará estreia hoje às 15 horas (horário de Fortaleza), na Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Madureira/RJ, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra (SP). Os outros adversários do grupo do Alvinegro são Luverdense/MT e Taboão da Serra/SP.