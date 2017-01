00:00 · 19.01.2017 / atualizado às 00:42 por Vladimir Marques - Repórter

Clique para ampliar

O Ceará estreou com o pé direito no Campeonato Cearense e sem fazer força, venceu o Maranguape por 2 a 0, ontem à noite no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Os gols do Alvinegro foram marcados por Lelê e Douglas Baggio, ambos no início do segundo tempo.

A partida foi válida pela 2ª rodada do Estadual, mas foi a estreia do Vovô, que teve seu jogo na 1ª rodada remarcado para o dia 1º de fevereiro diante do Tiradentes, para respeitar o período de férias dos jogadores.

Agora, o Alvinegro, que conquistou os primeiros três pontos na tabela, pensa no Clássico-Rei contra o Fortaleza no domingo, 22, às 18h15 no Castelão.

Na véspera da partida, o técnico do Ceará, Gilmar Dal Pozzo, afirmou ter pedido de sua equipe uma marcação alta sem a bola, e com ela, valorizar com troca de passes. E foi isso que o time alvinegro fez durante todo o jogo de ontem.

Embora o Maranguape tenha assustado nos minutos iniciais, o Ceará tomava a bola rapidamente e logo passou a controlar o jogo, trocando passes com paciência para achar espaços.

E estes espaços foram achados por Magno Alves, que deixou companheiros na cara do gol duas vezes com passes precisos, mas Douglas Baggio e Felipe Menezes perderam as chances antes dos 15 minutos.

O 'Magnata' voltaria a deixar Felipe Menezes na cara do gol aos 31 minutos, mas o meia, após driblar o goleiro Milton Buqueirão, perdeu o gol ao chutar em cima da zaga.

Mas os gols que perdeu no 1º tempo, saíram rapidamente no segundo e com menos de 10 minutos o Vovô já vencia por 2 a 0.

Primeiro, Romário cruzou na medida para Lelê finalizar com categoria e fazer 1 a 0, aos 8 minutos.

Um minuto depois, em rápido contra-ataque, Lelê deixou Douglas Baggio livre para marcar o segundo: 2 a 0.

A partir daí, o Ceará diminuiu o ritmo, e poderia ter ampliado com Rafael Costa - que havia entrado no lugar de Magno Alves - mas o atacante que parece viver uma má fase interminável, perdeu dois gols feitos. Mesmo sem o placar ampliado, a torcida aplaudiu o Vovô ao fim da partida, pela boa estreia.

O atacante Lelê comemorou a estreia do Ceará. "Era importantíssimo estrearmos com vitória. A atuação nos dá muita confiança em uma semana de clássico. Agora é descansar e nos prepararmos para o jogo de domingo com o Fortaleza".