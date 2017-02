Sem euforia por vitória no clássico

00:00 · 06.02.2017

O fato de o Ceará ter vencido o último clube invicto do Campeonato Cearense de 2017, o Ferroviário por 1 a 0, no sábado às 21 horas na Arena Castelão, não fez o técnico Gilmar Dal Pozzo encher sua equipe de elogios. Para ele, a vitória foi importante, mas seu otimismo exagerado: "Estamos em fase de consolidar o trabalho. Jogamos bem contra o Ferroviário, mas não vamos nos encher de euforia porque vencemos. Estamos em fase de consolidação do trabalho", alertou o comandante, apesar de considerar que contra os corais, foi a melhor exibição do seu time: "Foi o nosso melhor jogo. Foi a partida da persistência nossa, porque na anterior, contra o Tiradentes, a gente ficou muito abaixo", disse.

A próxima partida do Ceará vai ser nesta quinta-feira, às 19h30 na Arena Castelão, contra o Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Cearense.

O treinador elogiou os jogadores que tiveram oportunidade pela primeira vez e corresponderam à sua expectativa.

Tirando o peso

O atacante Magno Alves, autor do gol sobre os corais, disse que estava tirando um peso dos ombros, pois ainda não tinha marcado, nas cinco primeiras rodadas. "Todo mundo estava fazendo gol, menos eu. Mas, esperei o momento, um vacilo da zaga deles, para voltar a marcar", disse o atacante, que insistiu no fato de dizer que não é centroavante. "Não sou aquele de ficar parado lá na frente. Jogando assim, vou só levar pancada no tornozelo. Gosto de deixar os companheiros na cara do gol e também marcar, quando o adversário vacila", completou o atacante.