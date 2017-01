Sem embaralhar

00:00 · 07.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Em todo início de temporada os treinadores vivem um dilema. Com seus elencos ainda longe da melhor forma física, devem ou não adotar rodízio de jogadores em meio à maratona de jogos que terão pela frente? No Ceará, o técnico Gilmar Dal Pozzo já adiantou que não gosta da prática, preferindo fixar um time base para ganhar em entrosamento o mais rápido possível.

"Essas avaliações são criteriosas e é preciso ter cuidado agora para início de competição. Eu escolherei um padrão de jogo, um sistema, uma variação, e vou respeitar isso. Quanto mais continuidade melhor, com a equipe ficando mais encorpada. Eu não costumo adotar essa troca constante de jogadores", disse ele.

Cuidado

Em seguida, o treinador destacou que em alguns casos pontuais, como o de Magno Alves, ou de algum atleta mais desgastado, uma troca de um jogo para o outro pode ser feita.

"Temos que respeitar essa sequência de jogos que teremos, que será desgastante e a situação individual de alguns atletas, como o Magno Alves, que não poderá jogar duas vezes na semana por questão de desgaste. Em uma situação pontual de desgaste com outro jogador será feito, mas uma equipe base sempre será mantida, não haverá descaracterização de um time de um jogo para o outro".

Com uma semana completa de treinamentos, Dal Pozzo tem testado todo o elenco nos coletivos e treinos técnicos-táticos, mas ainda não definiu uma equipe titular.

"Ainda não defini um time titular. Eu tenho um modelo de sistema de jogo, trabalhado em cima de duas variações, e deixando em aberto. No fim da semana que vem eu começo a definir mais, para justamente buscar este entrosamento", explicou.

Exigente nos trabalhos técnicos e táticos, Dal Pozzo acredita que a semana foi produtiva, mas que o grupo ainda está longe do que espera do Ceará.

"A semana foi produtiva mais ainda temos muito o que melhorar. Eu quero que esta equipe melhore principalmente no setor de marcação, que agrida um pouco mais. É compreensível que seja assim neste início de temporada já que eles até tem a ideia de fazer, mas a perna ainda está pesada".

O Ceará estreará no Campeonato Cearense no dia 18 contra o Maranguape - com mando do adversário - após ter apenas 16 dias de pré-temporada.