Sem Cuca, Verdão vence Atlético/GO

00:00 · 16.10.2017

Além da boa atuação de Keno, Dudu e Willian foram fundamentais para o triunfo do Verdão ( FOTO: Palmeiras )

O Palmeiras foi aprovado no primeiro teste após a saída do técnico Cuca. Comandado por Alberto Valentim e contando com boa atuação do atacante Keno, o time derrotou o lanterna Atlético Goianiense por 3 a 1, no estádio Olímpico, em Goiânia, neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Palmeiras permanece na quarta posição, com 47 pontos, restando dez rodadas para o fim do Brasileirão.

Já o Atlético-GO conheceu a sua 16ª derrota, a oitava como mandante. Na última posição do torneio desde a décima rodada, o time continua com os mesmos 26 pontos ao término da rodada.

O próximo jogo do Verdão é diante da Ponte Preta, quinta-feira, às 20 horas, no Pacaembu. Na quarta, o Atlético-GO joga em Goiânia, desta vez contra o Vasco, no Serra Dourada.