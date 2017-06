Seleção quase definida

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 00:27

A seleção brasileira realizou nesta ontem, em melbourne, o seu segundo treino desta semana visando o amistoso que fará contra a argentina, às 7h05 de sexta, na cidade australiana, onde também irá encarar a austrália na próxima terça. O técnico tite irá usar estes dois duelos de preparação para promover testes visando a continuidade das eliminatórias da copa do mundo de 2018 e o próprio mundial, pois o brasil já assegurou classificação à competição na rússia.

Neste treinamento ocorrido no gramado do lakeside stadium, o treinador esboçou a escalação titular da seleção para o duelo diante dos argentinos com weverton; fagner, thiago silva, gil e filipe luís; fernandinho; paulinho, renato augusto, willian e philippe coutinho; gabriel jesus.

Como já havia ocorrido na última segunda-feira, o trabalho foi realizado com grande intensidade pelos jogadores, mas desta vez a atividade teve participação efetiva de tite, que gesticulou bastante e orientou os atletas com frequência. Na última segunda-feira, ele apenas observou o treino que foi dirigido pelos seus auxiliares.

Sem o time completo

Tite ainda não pôde contar neste treino com todos os jogadores convocados para estes dois amistosos na austrália. Assim, ele optou por realizar um trabalho em campo reduzido e completou a equipe reserva da seleção com atletas do f.C. South melbourne, clube local.

No treino marcado para esta quarta-feira, tite contará com 22 dos seus 23 convocados.

O único ausente será o goleiro ederson, que foi liberado para se apresentar apenas na quinta-feira por causa do nascimento de sua filha.

Além de ederson, o treinamento desta terça também não contou com o zagueiro rodrigo caio, o meia-atacante diego souza e o lateral alex sandro.

"foi uma viagem cansativa, mas tudo vale a pena para vestir novamente a camisa da seleção. Espero aproveitar bem essa chance", afirmou rodrigo caio, uma das novidades da convocação de tite.