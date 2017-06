Seleção pronta e sem novidades

00:00 · 08.06.2017

Tite manteve várias peças-chave na equipe. O jogo é uma oportunidade de testar alguns jogadores que vêm atuando pouco ( Foto: CBF )

O técnico Tite já tem definida a seleção brasileira para o amistoso com a Argentina, nesta sexta-feira, às 7h15, em Melbourne. Ele decidiu dar mais uma oportunidade como titular ao goleiro Weverton e aproveitar o zagueiro Thiago Silva desde o início.

O time que vai começar a partida terá Weverton; Fagner, Thiago Silva, Gil e Filipe Luís; Fernandinho; Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho e Willian; Gabriel Jesus.

Desfalques

Apesar dos vários desfalques - alguns titulares não foram convocados para a partida contra os argentinos e também a do dia 13 contra a Austrália para que possam descansar -, Tite manteve várias peças-chave na equipe. São os casos dos meio-campistas Paulinho, Renato Augusto e Phillipe Coutinho, além do atacante Gabriel Jesus.

Tite tem nos amistosos de Melbourne a oportunidade de testar alguns jogadores que tem chamado regularmente, mas que vem atuando pouco. Os dois laterais escalados contra a Argentina, Fagner e Filipe Luís estão nessa situação, bem como o zagueiro Gil e Fernandinho.

Já Willian, titular nas primeiras partidas da seleção sob o comando do treinador, ganha nova oportunidade com a ausência de Neymar. Por isso, nos treinamentos ele tem atuado mais pelo lado esquerdo, com Coutinho pela direita.