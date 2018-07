Seleção é recebida por multidão

00:00 · 17.07.2018

Centenas de milhares de franceses comemoraram o título pelas ruas francesas, concentrados principalmente na Champs-Elysées e a Torre Eiffel ( FOTO: AFP )

Um dia depois de se sagrar campeã da Copa do Mundo pela segunda vez na história, a Seleção da França desembarcou em Paris com festa. Jogadores e comissão técnica foram festejados desde que o avião da delegação pousou na pista do Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, na capital francesa.

Sob a liderança do goleiro e capitão Hugo Lloris, o grupo desceu as escadas do avião e foi recebido em um tapete vermelho pela ministra do Esporte, Laura Flessel. Do aeroporto, os campeões mundiais seguiram para o Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente Emmanuel Macron. Lá, tiveram recepção calorosa de Macron e de sua esposa, Brigitte. O presidente compareceu no último domingo ao estádio Luzhniki, em Moscou, para ver a final.

Após a recepção na casa do presidente, o grupo seguiu para desfile em carro aberto pela famosa avenida Champs-Élysées, na área central de Paris.

Em cima do ônibus aberto, os jogadores faziam a festa com os torcedores, na companhia da cobiçada taça da Copa do Mundo. Alguns lançaram os seus cachecóis aos fãs. A celebração é uma sequência da grande festa feita pela torcida desde o apito final.