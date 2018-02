Segunda fase do Cearense: um novo campeonato

00:00 · 27.02.2018

No último fim de semana foi encerrada a 1ª Fase do Campeonato Cearense. Após 45 jogos, 138 gols marcados (média de 3,07 por partida), foram conhecidos os classificados para a 2ª Fase, eliminados e rebaixados.

Fortaleza, Ceará, Iguatu, Ferroviário, Uniclinic e Floresta avançaram para a 2ª Fase; Horizonte e Guarani de Juazeiro foram eliminados, além de Tiradentes e Maranguape rebaixados para a 2ª Divisão.

Se na fase inicial cada clube atuou 9 vezes, na 2ªFase serão apenas 5 partidas para definir os 4 semifinalistas, ou seja, será disputado um hexagonal apenas de ida. O hexagonal está previsto para começar já na quinta-feira, 1, e seu encerramento acontecerá no dia 18. Ou seja, serão disputados 15 jogos em apenas 18 dias, em uma fase de 'tiro' curto.

Respeitando a classificação da 1ªFase, Fortaleza, Ceará e Iguatu terão três mandos e campo, enquanto Ferroviário, Uniclinic e Floresta apenas dois.

Por ocuparem as primeiras colocações, Fortaleza e Ceará atuarão as todas as partidas na capital, já que terão mando de campo diante do 3ºcolocado, o Iguatu. O que deve ser um trunfo para Leão e Vovô, já que ambos possuem um aproveitamento alto como mandantes no campeonato. Nos 5 jogos que fez como mandante, o Leão teve 80% de aproveitamento, vencendo quatro (Tiradentes, Maranguape, Iguatu e Floresta), e perdendo apenas um, o Clássico-Rei com o Ceará.

Já o Vovô, nos 4 jogos que fez em casa, teve 83% de aproveitamento, vencendo três (Guarani de Juazeiro, Uniclinic e Horizonte) e empatando apenas um, o clássico com o Ferroviário.

Para efeito de comparação, quando atuaram fora de casa, Tricolor e Alvinegro tiveram dificuldades: o Leão perdeu para o Horizonte por 2 a 1, mesmo placar da derrota do Vovô para o Iguatu.

Os ataques de ambos também são os mais positivos, com 22 gols marcados, média de 2,4 por partida. Se os ataques marcaram o mesmo número de gols, o Leão teve um artilheiro destacado - Gustavo, com 9 gols - enquanto o Ceará dividiu mais os tentos - Arthur com 4, Andrigo e Élton com 3.

Azulão

Se Vovô e Leão tiveram aproveitamentos semelhantes em casa e força ofensiva, o 3º colocado da 1ª Fase, o Iguatu, mostrou uma defesa sólida, a melhor do Estadual, com apenas 8 gols sofridos e o time que menos perdeu: apenas um jogo.

Além de ser derrotado apenas para o Fortaleza fora de casa por 2 a 1, o Azulão está invicto em casa, o que pode ser um diferencial na 2ª Fase, ao receber Ferroviário, Uniclinic e Floresta no estádio Morenão.

Lá, o Iguatu venceu 3 (Ceará, Horizonte e Guarani de Juazeiro) e empatou duas (Ferroviário e Floresta).

Trio

A disputa entre Fortaleza, Ceará e Ferroviário será atração na 2ª Fase. O trio disputou a liderança ponto à ponto até a última rodada, com o Leão se consolidando líder ao vencer o Ferrão, que por sua vez caiu para 4º com a derrota por 3 a 1 no PV. O Vovô, mesmo atuando 6 dos 9 jogos com um time reserva, terminou como vice.

Na fase seguinte, o Leão terá um calendário mais acessível, já que não disputa competições paralelas, enquanto Vovô e Tubarão da Barra terão que dividir suas atenções com a Copa do Brasil e do Nordeste, realizando 9 jogos em 21 dias, um partida a cada 2,3 dias.

"Classificamos com duas rodadas de antecedência e agora vamos fortes para o hexagonal. Ainda temos que melhorar, mas vamos buscar os objetivos que traçamos para o Ferroviário", declarou o técnico Ademir Fonseca.

O técnico do Ceará, Marcelo Chamusca acredita que o clube fez seu papel na 1ª Fase. "Seguimos nosso planejamento ao utilizar praticamente todos os jogadores na 1ª Fase. Conseguimos nosso objetivo, pontuando bem, com boa performance e agora é manter isso, já que a maratona de jogos continuará".

O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, afirma que na próxima fase 'zera tudo'. "Fico feliz em encerrar essa primeira fase em primeiro, mas agora zerou tudo e infelizmente, esses dois pontos à frente do Ceará não podem ser levados para a segunda fase. Fizemos o que cabia, pelas circunstâncias", disse Rogério Ceni.