São Paulo empata e agrava crise

00:00 · 26.02.2018

A situação do técnico Dorival Júnior se agravou no São Paulo. O time foi incapaz de furar a defesa da Ferroviária e empatou sem gols neste domingo (25), no Morumbi. Vaias e xingamentos direcionados ao treinador e aos atletas foram ouvidos depois do encerramento do duelo.

Foram raras as chegadas ofensivas que levaram perigo à zaga adversária na etapa inicial. No segundo tempo, o goleiro Tadeu se destacou ao praticar defesas importantes.

Com o resultado desse domingo, o São Paulo chega ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Paulista. A equipe de Dorival Júnior havia perdido os últimos dois compromissos no Estadual, contra Santos e Ituano.

O empate também complica a situação do time no Grupo B do Paulista. O São Paulo está com apenas 11 pontos.

Aproveitamento

A pontuação do São Paulo é idêntica à de outros quatro clubes que ocupam as segundas e terceiras posições de outras chaves. Também é inferior à de Bragantino e São Bento, vice-líderes dos grupos A e C.

A próxima partida da equipe será decisiva para o futuro de Dorival Júnior. O São Paulo receberá o CRB, na quarta-feira (28) no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Um novo tropeço do Tricolor Paulista pode ser determinante para a queda do treinador, criticado por não ter dado um padrão de jogo à equipe nos 11 jogos disputados na atual temporada até aqui.