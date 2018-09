São Paulo assume liderança provisória

00:00 · 17.09.2018

Em jogo de poucas emoções, Santos e São Paulo não saíram do 0 a 0 na tarde desse domingo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não ajudou muito nenhuma das equipes, mas acabou sendo mais comemorado pelos visitantes.

O ponto conquistado garantiu aos são-paulinos a liderança provisória na tabela, com 50 pontos, um à frente do Internacional, que só entra em campo nesta segunda-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Já os donos da casa desperdiçaram a chance de colar no G6 e somam 32 pontos.

O que chamou mais a atenção foi a quantidade de cartões amarelos mostrados pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro: 12 ao todo, sendo sete para o Santos e cinco para o São Paulo. Um retrato do que acabou sendo o jogo: sobrou força, disposição e reclamação, faltou inspiração. Na próxima rodada, o time de Cuca sai da Baixada Santista para visitar o Cruzeiro de Mano Menezes, no Mineirão, domingo que vem, às 19 horas. Um dia antes, a equipe do técnico Diego Aguirre recebe o América-MG no Morumbi, a partir das 16 horas.

Mineirão

Em clássico morno e repleto de erros dos dois lados, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram sem gols também nesse domingo, no Mineirão, pela 25ª rodada do Brasileiro, e frustraram os seus torcedores.

O clássico foi mais quente fora de campo do que dentro dele. Enquanto as diretorias brigaram nos bastidores em razão do preço dos ingressos para a torcida atleticana, em campo os reservas do Cruzeiro e os titulares do Atlético deixaram a desejar.

Enquanto o Atlético Mineiro descansa no meio de semana e só volta a atuar no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, às 16 horas, o Cruzeiro tem compromisso pela Libertadores diante do Boca Juniors, na Argentina. A partida será na próxima quarta-feira, às 21h45, em La Bombonera, e é o primeiro duelo das quartas de final entre as duas equipes.

Em Salvador

Bahia e Palmeiras empataram por 1 a 1, na Fonte Nova. Gilberto e Felipe Melo, um em cada tempo, marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Palmeiras sobe para 47 pontos e permanece na 3ª colocação.