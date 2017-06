Santa terá treinador interino e desfalques

00:00 · 13.06.2017

Depois da derrota para o Londrina em casa por 3 a 1, o momento do Santa Cruz é de reconstrução. O técnico Vinícius Eutrópio foi demitido após duas derrotas seguidas na Série B e o clube até negociou com Marcelo Cabo, não contratou um treinador. E assim, o interino Adriano Teixeira dirige o time contra o Ceará e pode ser efetivado caso consiga bons resultados. Com 9 pontos, o Santa é o 7º colocado.

Leia mais:

.Fator casa em ação

"A diretoria vem conversando e sabe que interino é jogo a jogo. T tudo depende de resultado. O que vou fazer é meu trabalho, do mesmo jeito que já fiz ano passado. E vou procurar fazer o melhor pelo clube. A gente vem de dias tumultuados. Então, a gente vai procurar mais conversar e acertar mais com conversa do que trabalho. Não se pode mexer muito, é levantar o moral de todos agora", afirmou Adriano, ao jornal Diário de Pernambuco.

O técnico interino terá problemas para escalar o Santa Cruz diante do Ceará. Os zagueiros titulares Anderson Salles e Bruno Silva, estão fora. Além da dupla, o volante David pediu para deixar o clube.

De acordo com o departamento médico do Santa Cruz, Salles reclamou de dores na coxa direita depois da partida da última sexta-feira e foi vetado. Já Bruno, apresentou um cansaço elevado nas duas pernas e acabou sendo vetado.

Substitutos

Sem Anderson Salles e Bruno Silva, o treinador interino deve promover as entrada de Jaime e Eduardo Brito na defesa. Como a equipe não treinou - fez apenas trabalhos físicos no sábado e no domingo - a escalação da equipe coral é uma incógnita.