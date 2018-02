Saldo positivo para o esporte olímpico

00:00 · 24.02.2018

Neste domingo (25), às 7h30, chega ao fim os Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, o mais gelado de todos os tempos, com temperaturas de até -19°C. O evento esportivo foi utilizado como ferramenta em conflitos internacionais, fortaleceu a representatividade da comunidade LGBT e combateu severamente o doping.

O pequeno vilarejo, até então desconhecido pelo mundo, PyeongChang, de apenas 4 mil habitantes, localizado a 180 km da capital sul-coreana, Seul, recebeu 2. 925 atletas de 92 países. Com a delegação russa banida, por causa de escândalo de doping, os Estados Unidos tiveram a maior delegação do megaevento esportivo, com 240 atletas - 107 mulheres e 133 homens.

Na abertura, as duas Coreias voltaram a desfilar juntas após 12 anos. A última vez tinha acontecido em Turim, em 2006. Sul e Norte estão separadas há 68 anos e, nesta edição, tiveram uma equipe unificada no hóquei no gelo (feminino). O time foi formado por 23 atletas sul-coreanas e 12 norte-coreanas. A equipe coreana terminou a competição sem nenhuma vitória, marcando apenas dois gols e sofrendo 28, em cinco partidas disputadas.

Os dois países ainda estão tecnicamente em guerra desde um armistício de 1953, mas retomaram as conversas em 2017.

Em 2018, 14 atletas declarados homossexuais participaram dos Jogos, sendo a edição mais LGBT da história. Dentre eles, estava o patinador norte-americano Adam Rippon, o primeiro gay declarado a ganhar uma medalha em uma Olimpíada de Inverno.

Doping

Nos últimos anos, a Rússia protagonizou escândalos de doping em diversas modalidades, sobretudo no atletismo, que resultaram no veto do atletismo russo nos Jogos Olímpicos de 2016.

Com isso, após o banimento da Federação Russa, 168 atletas russos foram convidados para participar dos Jogos, sob o nome de OAR (Atletas olímpicos da Rússia, sigla em inglês) e bandeira neutra.

No entanto, dois atletas falharam o voto de confiança e testaram positivo para meldonium: Nadezhda Sergeeva e Alexander Krushelnitski, sendo o último medalha de bronze nas duplas mistas do curling.