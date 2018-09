Saída do Z-4 bem à vista

00:00 · 15.09.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Leandro Carvalho retorna ao time alvinegro após cumprir suspensão ( FOTO: KID JÚNIOR )

Sair da zona de rebaixamento e respirar mais aliviado ao final da 25ª rodada da Série A é o objetivo do Ceará neste fim de semana. O Alvinegro entra em campo neste sábado (15), às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Vitória/BA, que também vem reagindo na competição e ocupa a 12ª posição com 29 pontos. Não é à toa que a equipe baiana tem a quarta melhor campanha do returno da competição, e não perde há quatro jogos, com três triunfos e um empate.

E para somar mais três pontos em casa e furar o bloqueio do adversário, que não sofreu gols nas últimas quatro partidas, o Ceará conta com os retornos de duas peças importantes: o atacante Leandro Carvalho e o goleiro Éverson, que inclusive destacou o nível das duas equipes neste momento do certame.

"São duas equipes que nos últimos jogos vêm de bons resultados, mas cabe a nós trabalhar para explorar os pontos fracos deles para buscar a vitória e pelo menos dormir fora da zona de rebaixamento, no sábado", disse o goleiro do Vovô, que marcou um gol de falta na última partida do Ceará, no Castelão, diante do Corinthians.

Neste panorama, o técnico Lisca se mostra frio e calculista, quanto as chances do Ceará chegar ao final do Brasileirão livre do rebaixamento. O técnico do Alvinegro enfatiza que os bons resultados contra Flamengo e Corinthians, já fazem parte do passado, e o foco está voltado para a equipe superar a má campanha que fez no início. "São jogos que já passaram e não vão nos facilitar a vida contra o Vitória. Não vamos ter vantagem nenhuma. Temos que estar atentos porque precisamos de pontos e de vitórias. Temos apenas cinco na competição e precisamos no mínimo de mais seis, e dois empates", destacou.

Para sair da zona de rebaixamento, o Vovô precisa não só da vitória contra o rubro-negro baiano, mas também que pelo menos dois times, entre Botafogo (15º com 26 pontos), Chapecoense (16º com 25), Vasco (17º com 24) e Sport (18º com 24), tropecem nesta rodada.

Desfalcado

Se o Ceará comemora os retornos do goleiro Éverson e do atacante Leandro Carvalho, o Vitória lamenta as ausências de dois titulares. Expulso na vitória dos baianos sobre o Vasco, após discussão com Yago Pikachu, o zagueiro Lucas Ribeiro não joga. Outro que está fora é o atacante Erick, que cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo.