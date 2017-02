Roteiro novo para evoluir

00:00 · 03.02.2017 por Vladimir Marques - Repórter

Uma das cobranças do técnico Gilmar Dal Pozzo para a equipe do Ceará é a marcação alta, adiantando as linhas de meio campo e defesa ( Foto: JL Rosa )

Uma das características das equipes montadas pelo técnico Gilmar Dal Pozzo é a marcação alta, começando no campo do adversário, adiantando as linhas de meio campo e defesa. Nos cinco jogos que o Ceará fez este ano, foi comum o treinador gritar para seus comandados, pedido para que este tipo de marcação fosse feita. No duelo da última quarta-feira contra o Tiradentes, vencido pelo Ceará por 1 a 0 no Castelão, a equipe alvinegra não conseguiu encaixar a marcação e foi envolvida pelo adversário.

Por isso, o treinador já pensa em abrir mão da marcação alta nos próximos jogos do Vovô, para evitar maior desgaste físico dos jogadores. A próxima partida do Ceará será no sábado, contra o Ferroviário, às 21 horas no Castelão, em jogo antecipado da 8ª rodada do Estadual.

"Com um mês de trabalho e cinco jogos oficiais, o desgaste foi muito grande. Eu vou rever principalmente as nossas marcações. A gente marca com bastante pressão alta no campo do adversário e isso tem um desgaste físico também. Talvez tenhamos que oscilar um pouquinho mais, trazer as linhas para trás da marcação para jogar no contra-ataque. A gente vai rever o posicionamento para a sequencia de jogos", disse ele, admitindo até mudar a proposta de jogo, atuando nos contra-ataques, ao invés de propor o jogo como geralmente suas equipes fazem.

Dificuldade

Os jogadores também sabem que, para este tipo de marcação - alta e sob pressão no campo do adversário ser bem executada - é preciso muito treino, cada vez mais raros, com um jogo a cada três dias. O lateral-direito Tiago Cametá explicou que propor o jogo e ainda marcar no campo do adversário dificulta neste início de temporada.

"O Ceará precisa sempre propor jogo e quando não tiver a bola marcar lá em cima. E isso dificulta neste começo, pois a perna ainda pesa um pouco. Estamos com dificuldade da marcação ficar encaixada, pois todo mundo tem que sair junto para marcar e às vezes o pessoal da frente sai e a gente da defesa tem que acompanhar para não ficar os espaços. Mas conseguiremos com os jogos e entrosamento".