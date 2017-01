Romeirão apresenta laudos e está liberado

00:00 · 13.01.2017

Estádio Romeirão é a casa do Guarani de Juazeiro no Campeonato Cearense de 2017 ( FOTO: NORMANDO SÓRACLES )

Mais um estádio ligado aos clubes do futebol cearense conseguiu liberação para receber público. Trata-se do Romeirão, casa do Guarani de Juazeiro na Série A do Estadual. O palco, agora sem pendências com o Poder Público, se junta a Castelão e Domingão como únicas praças esportivas possíveis a sediar jogos oficiais com a presença de torcedores.

Além do Romeirão, em breve mais outro estádio do futebol cearense deve ser liberado. O Junco, casa do Guarany, é o próximo da lista a conseguir seus laudos Com a liberação do Romeirão, o estádio de Juazeiro do Norte deixa apenas o Perilão como a única praça esportiva agendada na primeira rodada do Campeonato Cearense ainda com pendências. O local receberá Itapipoca x Maranguape, às 16h, no dia 15 de janeiro.