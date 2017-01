Romarinho pode defender o Ferrão

00:00 · 07.01.2017

Aos poucos, o Ferroviário vai se estruturando para as disputas do Campeonato Cearense de 2017. O treinador Marcello Vilar, inclusive, já tem um novo auxiliar técnico, Jorge Veras, que havia saído do comando do Sub-20 do Fortaleza.

Várias contratações já foram feitas para o time coral e a qualquer momento, uma que poderá se confirmar é a do atacante Romarinho, que subiu para a Série B do Brasileiro com o Juventude de Caxias e agora está sem clube. "Ele vem treinando na Barra, pois pediu para manter a forma e nós aceitamos. Vem fazendo bons treinos e se tudo correr bem, poderemos até entrar em acordo para fechar a sua contratação", explicou o presidente coral, Valmir Araújo.

Forma no Safece

Romarinho, depois que chegou do Juventude/RS, vinha mantendo a forma no projeto do Safece, Sindicato de Atletas de Futebol do Estado do Ceará. Este projeto foi idealizado para manter em atividade, atletas que estão se preparando para conseguir um novo clube. Com isso, o atacante pôde manter a forma, até esperar um convite.

O presidente Valmir e seus dirigentes também recrutaram dois jogadores no Alto Santo, que havia subido para a Série A do Cearense, porém em seguida, desistido por falta de recursos para disputar o Estadual. O Ferro viário acabou ficando com a vaga do desistente e também com o zagueiro Tony Belém e o goleiro Mauro, ambos do Alto Santo. Do futebol carioca veio o meia Carlos Alberto, o mesmo acontecendo com o lateral-esquerdo Jeanderson, ex- Macaé.

Atacante experiente

O centroavante do Ferroviário no campeonato será Leandro, de 37 anos, o qual já passou pelo Sampaio Corrêa/SP e outros clubes. Outro atacante contratado foi Jonas, que vem do futebol paranaense. Do Londrina, os corais trouxeram o zagueiro Lucas e demais outros jogadores estão sendo agendados pela diretoria e pelo próprio Marcelo Vilar.