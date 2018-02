Rogério fecha treino, hoje, para o clássico das cores

00:00 · 23.02.2018

Com um treino fechado na tarde de hoje no CT Ribamar Bezerra, o técnico Rogério Ceni define o time do Fortaleza, visando ao clássico das cores, contra o Ferroviário, no próximo domingo, às 17 horas no Estádio Presidente Vargas, pelo Estadual.

Sem o zagueiro Diego Jussani, que recebeu o terceiro cartão amarelo, Rogério Ceni poderá montar a zaga com Roger Carvalho e Adalberto, se decidir poupar Ligger, que vem jogando há mais tempo no Cearense.

No treino de ontem, realizado na Arena Castelão, o treinador testou Roger Carvalho ao lado de Adalberto, mas já havia testado Roger Carvalho com Ligger.

Com o retorno do atacante Léo Natel, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, supõe-se que ele forme o trio de atacantes com Gustavo e Alípio.

A equipe provável para o clássico é a seguinte: Marcelo Bôeck; Tinga, Roger Carvalho, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Pablo, Ígor Henrique; Léo Natel, Gustavo e Alípio. Mas, Rogério definirá o time em segredo.