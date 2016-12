Rodrigo e Ligger já iniciam testes no Tricolor

00:00 · 21.12.2016

Rodrigo Andrade chegou do Rio de Janeiro e já iniciou testes e avaliações no Alcides Santos ( FOTO: ´KID JÚNIOR )

O meia Rodrigo Andrade, que renovou seu contrato com o Fortaleza e o zagueiro Ligger, um dos contratados para a temporada de 2017, já iniciaram o período de avaliação fisioterápica, clínica e física pelo Fortaleza.

>Candidato a xerifão

Aos poucos, os novos contratados estão chegando ao clube. Gastón Filgueira apareceu, deu entrevista, mas retornou para o Uruguai, enquanto Ligger, defensor de 28 anos que estava no Joinville/SC, já deve permanecer para fazer todos os exames clínicos e testes e depois ser entregue à comissão técnica.

Faltam chegar ainda os goleiros Matheus e Marcelo Boeck e o zagueiro Heitor. Matheus, que vem da Ponte Preta, ficou de desembarcar ainda esta semana. Boeck tem chegada prevista apenas para o dia 2 de janeiro de 2017. Está ainda no período de férias dos atletas das divisões A e B do Brasileirão.

Lateral Wanderson

Campeão pelo Fortaleza em 2015, o lateral-esquerdo Wanderson é um dos sonhos da diretoria do Leão. O jogador jogou em 2016 na Coreia do Sul. O atleta já foi visto no Pici esse ano e, segundo comentários, as partes estão negociando.