Ricardinho e Pedro Ken serão desfalques na quarta

00:00 · 27.02.2018

Ricardinho ainda carece de ritmo de jogo após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, por isso não foi relacionado para quarta ( Foto: Reinaldo Jorge )

Após o fim da 1ª Fase do Campeonato Cearense, o Ceará já mudou a 'chave', visando um compromisso importante pela 3ª Fase da Copa do Brasil. O Vozão, que já está em Curitiba para enfrentar o Atlético/PR na Arena da Baixada, na quarta-feira, 28, às 21h30, terá dois desfalques importantes: os meio-campistas Ricardinho e Pedro Ken.

Ricardinho ainda carece de ritmo de jogo após se recuperar de uma entorse no tornozelo direito, por isso não foi relacionado. Já Pedro Ken, que desfalcou o Vovô diante do Londrina na fase anterior, na última-quarta feira por indisposição estomacal, está com dores no quadril, por isso também foi vetado.

Como ambos já foram desfalques também no duelo da fase anterior contra o Londrina, na última quarta-feira, no estádio do Café, o técnico Marcelo Chamusca deve escalar a mesma equipe que venceu por 2 a 1 no interior paranaense. Na ocasião, foram escalados Juninho, na função de volante, e Wescley na de meia de ligação. Chamusca deve definir a equipe titular ainda hoje, em treino no CT do Coritiba, mas o Vovô deve atuar com: Éverson; Pio, Luis Otávio, Valdo e Rafael Carioca; Richardson, Juninho e Wescley; Andrigo, Felipe Azevedo e Élton.

Expectativa

Com duas vitórias fora de casa na competição (Brusque e Londrina), os jogadores do Ceará acreditam em mais uma boa partida fora de casa da equipe.

"Enfrentaremos uma equipe de qualidade, mas vamos lá para fazer o nosso jogo. Temos qualidade também, condições de chegar lá e vencer. Será um confronto em dois jogos, por isso da importância de um bom resultado para a volta aqui no Castelão, com a apoio de nossa torcida", analisou o atacante Élton.