Retrospectiva 2016: O mundo inteirinho se encheu de graça...

Dois mil e dezesseis ficará marcado como o ano da grande redenção carioca. O Rio de Janeiro por muitos apontado, até agosto, como “desastre iminente” na organização da XXXI edição dos Jogos Olímpicos, deu a resposta em grande estilo aos críticos mais apressados. Enquanto isso, por aqui, os times do Fortaleza e Ceará não avançaram no Brasileirão

00:00 · 30.12.2016 / atualizado às 00:32 · 31.12.2016 por Pery Negreiros (texto) | Cid Barbosa (fotos) - Enviados ao RJ

Noite de 5 de agosto. Rio de Janeiro. Pouco antes de a cerimônia de abertura do maior evento poliesportivo do planeta começar no Maracanã, estava criado o clima para a festa. Nos alto-falantes do estádio, música brasileira da melhor qualidade nos mais diversos gêneros, prenúncio animador do que viria a seguir. E o “baque” foi dos maiores. A festa, então, se prolongou até o dia 21 daquele mês, com a Olimpíada, tendo uma prorrogação com a Paralimpíada, de 7 a 18 de agosto. Poucos dias após as piras se apagarem no Brasil, uma pesquisa apontou que 90,5% dos jornalistas que vieram trabalhar no evento disseram que a experiência atendeu ou superou as expectativas. Antes ressabiados com o País, tiveram a chance de mudar de opinião. E, felizmente, mudaram.

LEIA MAIS

.Cidade: Crescem casos de dengue, zika e febre chikungunya

.Regional: Açudes chegam a índices jamais vistos no Estado

.Polícia: Greve de agentes gera maior crise em presídios do Ceará

.Negócios: Definidas regras para o leilão do Aeroporto Pinto Martins

.Nacional: Desgaste político e crise econômica derrubam Dilma

.Política: Roberto Cláudio é reeleito prefeito de Fortaleza

.Internacional: Para surpresa e apreensão do mundo, Trump vence

.Entretenimento: Retrospectiva 2016: Coleção Airton Queiroz é destaque artístico do ano

.Conheça os prêmios vencidos pelo Diário do Nordeste em 2016

.Retrospectiva 2016: Memória

Braços abertos sobre a Guanabara

As dúvidas dos críticos pairavam (não sem alguma razão) na capacidade de a capital fluminense oferecer infraestrutura, transportes e segurança para a realização dos Jogos. Como ocorreu dois anos antes com a Copa do Mundo, a surpresa mundial foi bastante positiva, e o País saiu bem na foto.

Jamaica acima de 40 graus

Esperado no Rio como a principal estrela dos Jogos, o velocista jamaicano Usain Bolt esbanjou competência e simpatia por onde passou, “arrastando” mais três medalhas olímpicas douradas para seu rol de conquistas (agora, são nove) e uma legião de novos fãs brasileiros.

O show da nova Pequena Notável

A americana Simone Biles, 19 anos, exatamente como se esperava, foi a estrela da ginástica artística no Rio. Uma gigante de 1,45m que levou seu país ao pódio cinco vezes – quatro delas com a medalha de ouro no peito – e também conquistou o público com sua simpatia e feitos incríveis no tablado.

A supremacia Phelps

O Estádio Aquático do Parque Olímpico viu um Michael Phelps (EUA) mais maduro, pai de família, porém igual em uma coisa: continua “monstruoso” na piscina. Com os seis pódios no Rio, soma 28 medalhas olímpicas, sendo 23 douradas, recorde que terá de ser superado, um dia, por outro “extraterrestre”.

Sobe

Enfim, o ‘Carnaval’ de Diego

Veterano da ginástica do Brasil, Diego Hypólito deu uma das maiores demonstrações de perseverança que um atleta pode revelar na Arena Olímpica do Rio: “Em Pequim, caí de bunda, em Londres, caí de cara e aqui caí de pé”, disse ele, após conquistar a tão perseguida medalha de prata, aos 30 anos, na competição.individual

Desce

Confusão e mentiras estragam festa

Liderado pelo astro Ryan Lochte, um grupo de quatro atletas da natação norte- americana passou da conta na empolgação após noite de festa, arranjou confusão em um posto de gasolina do Rio e mentiu em depoimento à Polícia. Resultado: acabaram voltando para casa com uma tremenda “ressaca moral”.

Judô



Retorno triunfal de Rafaela Silva

A judoca da Cidade de Deus estrelou um dos momentos mais emocionantes dos Jogos Olímpicos do Rio. Após vencer a atleta da Mongólia, Sumiya Dorjsuren, na grande final, a carioca de 24 anos emocionou o país-sede da Olimpíada, superando, quatro anos depois, seu “inferno pessoal” nos tatames de Londres.

Canoagem

A Bahia tem novo rei

Se com 22 anos, Isaquias Queiroz já subiu ao pódio três vezes (duas pratas e um bronze em sua estreia olímpica), tornando-se o maior ganhador de medalhas para o Brasil numa única Olimpíada, o que não esperar da carreira desse baiano? O que se sabe é: o futuro tem tudo para ser dourado já em Tóquio 2020.

Futebol

Seleção finalmente derruba tabu

Em uma final pra lá de emocionante contra a Alemanha (maior pesadelo recente do futebol nacional), nos pênaltis, o futebol do Brasil, comandado por Neymar e pelo técnico Rogério Micale, finalmente confirmou o único título que lhe faltava: a medalha de ouro olímpica. Seria o início da retomada do respeito para os pentacampeões no pós 7 a 1?

Futebol cearense

Grandes do Estado levam cartão amarelo em temporada sem avanços no Brasileiro

Se depender do futebol local, o torcedor cearense vai acordar no dia 1º de janeiro de 2017 pensando que 2016 recomeçou. Ceará e Fortaleza não cumpriram seus anseios e não saíram do lugar. Coube apenas ao Leão do Pici levantar o título que um dos times locais teria de vencer: o Campeonato Cearense.

O Tricolor de Aço foi soberano do início ao fim, contra um Ceará oscilante. O time alvinegro decepcionou, terminando em 5º lugar ao cair na 2ª fase da competição em grupo que tinha apenas Guarany de Sobral e Guarani de Juazeiro. Sem dificuldades, o Fortaleza faturou um dos bicampeonatos mais tranquilos de todos os tempos ao superar o Uniclinic no Castelão. Já o Ceará amargou a maior derrota do ano: ficou fora da Copa do Nordeste 2017.

A temporada apagada, em termos nacionais, começou na Copa do Nordeste. Foi a pior participação cearense desde a retomada do torneio, em 2013. Antes, pelo menos nas semifinais o futebol cearense chegava. Em 2016, Tricolor e Alvinegro caíram nas quartas-de-final para Bahia e Santa Cruz.

Restou o Campeonato Brasileiro para tornar 2016 positivo. Para o Leão, a empolgação era maior por conta do Estadual, e, além disso, o time se encontrava bem em campo e avançava na Copa do Brasil, derrotando Flamengo e América-MG. No entanto, o filme se repetiu: o Fortaleza deixou de vencer no momento que mais precisava e viu o Juventude subir.

Na Série B, outro episódio “pastelão” foi reproduzido pelo Ceará. Reformulado, o time de Sérgio Soares começou bem no primeiro turno, na vice-liderança, mas, novamente, encaixou uma sequência inacreditável sem vitórias (11 ao todo) e morreu na praia. De quebra, foi eliminado pelo Botafogo/PB na Copa do Brasil.

Fortaleza

63 mil pessoas compareceram à partida entre Fortaleza X Juventude, estabelecendo o maior público do ano no futebol brasileiro. A torcida do Fortaleza, inclusive, fez bonito em toda temporada, registrando grande ocupação do estádio na final do Estadual, contra Flamengo e América-MG na Copa do Brasil.

Ceará

13º lugar foi a colocação do Ceará na Taça São Paulo de Futebol Júnior de 2016. Na melhor campanha no torneio, o alvinegro chegou à quarta fase da competição, que reuniu 112 equipes. O ponto alto foi ter eliminado o Santos, na segunda fase, em emocionante disputa por penalidades máximas.

Série A

Alviverde imponente

O ano de 2016 foi todo do Alviverde. O Palmeiras se destacou durante as 38 rodadas da Série A. Comandados por Cuca, o time paulista ainda viu o artilheiro crescer e brilhar pela Seleção. Na Copa do Brasil, o Grêmio voltou a levantar taça após anos de jejum, já o rival Internacional foi rebaixado.

Futebol mundial

Da decadência à redenção

A temporada da seleção brasileira pode ser definida em duas partes: com Dunga, mal nas Eliminatórias e fora da Copa América. Com Tite (foto), venceu 6 seguidas e assumiu liderança. Na Europa, reinou Cristiano Ronaldo, com Euro, Champions e Mundial de Clubes. Gianni Infantino assumiu o comando da Fifa após eleição.

Fórmula 3

Temporada de despedidas

A edição que pode ter sido a última do principal brasileiro da categoria, Felipe Massa (foto), viu também o título do alemão Nico Rosberg contra o seu companheiro na equipe Mercerdes, Lewis Hamilton, em temporada acirrada. Poucos dias após a conquista, Rosberg assombrou o mundo ao anunciar que ia abandonar a F1.

UFC

Cearenses têm altos e baixos

Terminou de forma positiva a temporada dos cearenses no Ultimate Fight Championship (UFC), após vitória de Viviane Sucuri (foto) na estreia na organização. Antes, Godofredo Pepey se recuperou e venceu, enquanto Rony Jason e Thiago Pitbull perderam. Outros cearenses (Caio Monstro e Diego Brandão) foram demitidos.

O mundo chora a dor da Chapecoense e da imprensa brasileira

O Brasil e o mundo acordaram no dia 29 de novembro sob enorme tensão com as notícias da queda do avião da Lamia, na Colômbia, levando jogadores da Chapecoense, membros da imprensa e dirigentes para a partida contra o Atlético Nacional, em Medellín, pela final da Copa Sul-Americana. Infelizmente, o pior se confirmou. Foram 71 mortos e apenas 6 sobreviventes. O mundo se comoveu. Milhares de mensagens e manifestações de apoio brotaram nas redes sociais, arquibancadas e campos numa demonstração de solidariedade no futebol jamais vista. Foi a maior tragédia do esporte e da imprensa brasileira. Como sinal de jogo limpo, o time colombiano abriu mão do título continental para a Chapecoense, e uma semana depois, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ratificou a conquista da equipe. catarinense. A hashtag ‘ForçaChape’ ganhou e se tornou um dos assuntos mais comentados do ano no esporte.

71 pessoas faleceram, entre jogadores de futebol, membros da imprensa, tripulação e profissionais do clube. O velório foi marcado por grande comoção. O avião caiu por falta de combustível e excesso de peso.

Brasil faz bonito nos jogos paralímpicos

Maior delegação brasileira da história nos Jogos Paralímpicos, com 286 atletas que disputaram 22 modalidades. Assim, o Brasil ganhou 72 medalhas, em 13 esportes diferentes: 14 de ouro, 29 prata e 29 bronze, além de 99 finais disputadas. Terminou em 8º lugar. O grande destaque foi o nadador

Daniel Dias, que bateu o recorde de medalhas com a 24ª conquistada durante os jogos do Rio de Janeiro.