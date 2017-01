Retorno marcado por emoções

00:00 · 23.01.2017

Chapecoense e Palmeiras estrearam na temporada 2017 nesse sábado em uma tarde de calor, homenagens, testes e gols na Arena Condá. O amistoso com renda revertida ao clube catarinense acabou empatado em 2 a 2 e foi antecedido por homenagens às vítimas do acidente aéreo de novembro do ano passado e pela entrega da taça de campeão da Copa Sul-Americana de 2016.

O jogo marcou o retorno da Chapecoense ao futebol depois da tragédia aérea, ocorrida quando viajava para o jogo de ida da decisão do torneio na Colômbia - posteriormente, acabou sendo declarado campeão pela Conmebol após pedido do adversário, o Atlético Nacional.

Animado, o público chegou cedo ao estádio para acompanhar o aguardado retorno do time e acompanhou o ritmo da partida desde o começo.

A partida foi mais equilibrada do que se previa. Em memória dos 71 mortos na tragédia aérea, o jogo parou por um minuto no 26º da etapa final para a exibição de um vídeo nos telões, acompanhada por palmas e pelo canto "Vamos, vamos, Chape!".

No final, o placar terminou empatado em 2 a 2. Raphael Veiga e Vitinho marcaram para o Palmeiras. Douglas Grolli e Amaral fizeram os gols da Chapecoense na primeira partida pós-acidente aéreo.