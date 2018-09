Retomada da confiança

00:00 · 18.09.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Torcedor lotou a Arena Castelão no último sábado (8) para incentivar o time ( FOTO: JL ROSA )

Os números não deixam dúvidas e são motivos de otimismo para o Ceará no atual cenário do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos conquistados diante do Vitória/BA, no último sábado, somados ao desempenho das últimas rodadas, o Alvinegro de Porangabuçu ganhou mais fôlego na competição e aumentou suas chances de permanência na elite do futebol nacional. Com a vitória da Chapecoense contra o Internacional por 2 a 1, o Ceará encerrou a rodada de volta a zona de rebaixamento.

No que se refere ao período pós-copa, o Vovô é o time com melhor aproveitamento entre os 10 que lutam diretamente para continuar na Série A em 2019. A equipe comandada por Lisca disputou 13 jogos e teve 56,4% de aproveitamento, com seis vitórias, 4 empates e três derrotas.

Levando em conta a classificação neste período (pós-copa), o Ceará é o 5º colocado, com 22 pontos conquistados. Um aproveitamento totalmente diferente do início da competição, quando a equipe cearense estacionou com apenas cinco pontos na tabela de classificação. Neste contexto, Lisca falou sobre a reação alvinegra e reconheceu a diferença com relação ao período em que o time se encontrava em situação bastante complicada.



"Há um reconhecimento dos treinadores, da imprensa, de que o Ceará está reagindo e tem apresentado um trabalho de qualidade. Se vai chegar ou não é outra coisa, mas ele veio pra briga e nós precisamos de mais 17 pontos", disse o treinador alvinegro depois da vitória.

Lisca complementou afirmando que a equipe pode até voltar a figurar entre os quatro últimos no decorrer das rodadas, mas que o importante é manter a postura em campo e conquistar o maior número de pontos possíveis para chegar ao objetivo final, na última rodada do certame, fora da zona de rebaixamento. "Minha preocupação é estar na 38ª rodada entre os 16. O importante é jogar bem, somar pontos e aproximar dos 44, e isso nós estamos fazendo".

Próximo adversário

Na sequência do Brasileirão, o Ceará encara um adversário difícil e que atravessa grande fase. Trata-se do Grêmio, que jogará em seus domínios, no próximo domingo, às 11 horas. Compromisso que o técnico alvinegro trata como um dos mais complicados na caminhada para a reta final da Série A.

"O Grêmio dispensa comentários. É uma equipe que também está envolvida na Libertadores. Eles jogam terça, mas depois não tem jogo. É uma das melhores equipes do Brasil, sem dúvida, com o trabalho do Renato, de mais de dois anos e isso favorece muito. É um jogo dificílimo e vamos poder trabalhar bem na semana, isso ajuda a ter esse rendimento", concluiu Lisca.

Desfalques

Para este jogo, o Ceará provavelmente ainda não poderá contar com alguns jogadores que estão em tratamento no departamento médico, como o volante Fabinho, os meias Jonh Cardona e Reina, além do atacante Éder Luís e do lateral-esquerdo João Lucas.