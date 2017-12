Resposta imediata no setor defensivo do Leão

00:00 · 21.12.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Zagueiro Diego Jussani, revelado como novo contratado pelo Fortaleza, na tarde de ontem, já vestiu várias camisas de clubes importantes do futebol brasileiro. Uma delas foi a do CRB /AL, pelo qual já passou em 2015 ( Foto: Douglas Araújo/CRB )

Um dia após constatar que tinha apenas três zagueiros e dois laterais em condição de começar jogando na temporada de 2018, o Fortaleza anunciou ontem, a contratação do zagueiro Diego Jussani, de 30 anos, que atuava pelo Guarani na Série B.

Com o anúncio de Jussani, o Leão chega à décima contratação neste final de ano, com vistas ao Campeonato Cearense e a Série B do Campeonato Brasileiro. Décimo reforço, contando-se com Vítor Jacaré, um jovem valor de 18 anos, do Icasa.

Pelo Guarani de Campinas, na temporada deste ano, já encerrada, o atleta realizou 51 partidas, marcando quatro gol.

Nascido em Americana, em São Paulo, Diego Jussani possui um currículo que chamou a atenção do Fortaleza, que já vinha observando o seu desempenho. Os principais clubes pelos quais passou o zagueiro são: CRB/AL, São Bernardo/SP, ABC/RN, Joinville/SC, Bahia, Ponte Preta/SP e Guarani/SP.

Completando

De acordo com o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, o clube está completando o setor defensivo, que tinha apenas três zagueiros. "O Diego Jussani, que anunciamos, é um zagueiro que joga pela direita, é experiente, que está acompanhando o perfil que a gente está buscando. Já havia falado aqui durante a semana sobre a altura dos zagueiros, que estamos levando em consideração. Temos um perfil que está sendo trabalhado", disse Daniel de Paula Pessoa.

O dirigente disse ainda que é bem provável que o clube encerre com Diego Jussani, as contratações especificamente para o centro da zaga: "Tal vez seja a última contratação para a zaga. Nós vamos fechar com o Diego Jussani , pois vamos ficar com quatro zagueiros, dois pela direita, que são o Roger Carvalho e o Jussani e dois pela esquerda, que é o Adalberto e o Ligger" , falou Daniel de Paula. O diretor de futebol aproveitou para revelar que a defesa será completada com dois atletas das categorias de base, no caso, os zagueiros Guilherme Barbosa e Zanatti, ambos do Sub-20 tricolor e que defenderam a Seleção Cearense da categoria este ano. Inclusive, Guilherme atua pelo lado direito, enquanto Zanatti é pela esquerda da defesa.

O Fortaleza ainda tem um zagueiro chamado Murilo, que é Sub-20 e que veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele ficará no Sub-20, porém, deverá participar de treinos com o profissional, tão logo se inicie a pré-temporada no Pici, dia 26/12.

A diretoria parte para a contratação de mais um ou dois laterais, um volante e dois atacantes. O volante será, de preferência, canhoto, segundo informou o diretor de futebol, na entrevista coletiva na sala de imprensa.

Até o fechamento dessa edição, o Fortaleza já havia contratado os jogadores Derley (volante), Edinho (meia-atacante), João Henrique (meio-campo), Léo Natel (atacante), Gustavo (centroavante), German Pacheco (meia), Alan Mineiro (meia), Roger Carvalho (zagueiro) e Vítor Jacaré (atacante).

Elenco

O Tricolor passa a ter 21 jogadores no seu elenco, o que faz o clube se aproximar do número desejado pelo técnico Rogério Ceni, que é entre 24 a 25 jogadores para o primeiro quadrimestre do ano de 2018. Foram 10 contratados, aconteceram seis renovações de contrato e cinco outros atletas já tinham contrato com o clube.

O meia Wesley, revelação das categorias de base, ainda está em situação indefinida, mas deve se apresentar junto com os demais no próximo dia 26.