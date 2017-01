Resposta imediata

00:00 · 28.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O atacante Alex Amado (ao centro), deve herdar a vaga de Lelê, suspenso ( FOTO: REINALDO JORGE )

Depois da estreia vitoriosa contra o Maranguape na estreia do Campeonato Cearense, a esperava evolução técnica do time do Ceará não apareceu nos dois jogos seguintes, com o time pouco inspirado contra Fortaleza (0-1) e América/MG (0-0). Com sérios problemas de criação e ofensivos, o Alvinegro espera reencontrar o bom futebol neste domingo em seu 3º jogo pelo Estadual, contra o Guarany de Sobral, às 18h30 no Castelão.

Com 3 pontos em 2 jogos no Estadual, o Vovô precisa da vitória para não se distanciar dos líderes e dar uma resposta para o torcedor, em atuação mais convincente. O adversário do Vovô, o Cacique do Vale, soma 4 pontos em três jogos.

Sem modificar o padrão tático nos últimos dois jogos, o técnico Gilmar Dal Pozzo não dá sinais que fará para esta partida, apenas modificando peças, as substituindo com jogadores com características semelhantes.

"Eu ainda não pretendo mudar o sistema. A gente montou um grupo dentro de uma ideia de jogo no 4-1-4-1, com uma variação para o 4-2-3-1. No momento ainda não tenho motivos para trocar o sistema", declarou o técnico do Vovô, Gilmar Dal Pozzo.

Mudanças

A equipe poderá ter até três desfalques - além de Lelê, suspenso, os meio-campistas Jackson Caucaia e Felipe Menezes, ambos com entorses, são dúvida - com Alex Amado, Diones e Felipe Tontini assumindo suas vagas, portanto, mantendo o espelho tático anterior.

Por isso, o desafio do treinador é fazer o jogo do time fluir no padrão proposto e sem mudar a característica dos jogadores. Ele admite que a equipe ainda está devendo e que a pressão por resultados e um futebol melhor existe. "O técnico precisa ter essa compreensão que o torcedor está chateado. E para esse torcedor, eu digo que também não estou satisfeito. Mas quem está no comando precisa entender que o processo é demorado e natural. Vivemos sob pressão, em ter resultado positivo. Cabe a mim ter a leitura certa e passar isso para os atletas. Estamos em construção e estamos em busca de vitórias que nos deem esta confiança, produzindo bem e com resultado", declarou o treinador do Ceará.

O meia Felipe Tontini, um dos jogadores que deve iniciar jogando pela primeira vez, admite que o grupo pode render mais.

"Agora chegou a hora da gente embalar. Temos que jogar mais, pressionar o adversário desde o início, que não tenho dúvida que a equipe vai encaixar", declarou o meia.