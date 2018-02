Reservas do Ferrão ficam só no empate

00:00 · 22.02.2018

Mostrando que não acreditava muito que fosse avançar na Copa do Nordeste, visto que perdeu as duas primeiras partidas para ABC/RN e Vitória/BA, o Ferroviário lançou seu time suplente para o jogo de ontem à noite no PV contra o Globo/RN e ficou apenas no empate em 0x0.

O resultado praticamente deixou o Ferroviário sem chances de se classificar para a segunda fase da competição, pois atingiu apenas um ponto, o mesmo que o Globo, no Grupo B.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 10 de março, às 18h15, no Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, pela quarta rodada.

O técnico Ademir Fonseca resolveu poupar o time titular para o clássico de domingo, às 17 horas no PV contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. Outra preocupação dos corais é com a Copa do Brasil, na qual está classificado para a fase seguinte e por isso o time reserva foi a campo e saiu vaiado.

O time coral mostrou muito desentrosamento durante o jogo e por isso teve dificuldades para fazer triangulações, tabelas bem tramadas. O Globo, mais entrosado, quase tirou proveito da situação, de modo especial logo no início, quando o atacante André entrou livre na área, chutou e Léo defendeu. Mesmo assim, os corais responderam com uma chance de Clemer, que recebeu cruzamento de Erick Daltro e finalizou para fora.

Arbitragem

No segundo tempo, a partida ficou mais disputada. Entretanto, dois erros da arbitragem do pernambucano Luiz Cláudio Sobral acabaram prejudicando ambas as equipes, pois foi uma falha para cada um. Com relação aos corais, aos 35 minutos, o centroavante Rodrigo foi segurado por um zagueiro contrário, na área e jogado ao solo. O árbitro não deu a penalidade máxima e prejudicou o Ferrão.