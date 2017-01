Renovação começa de trás com Boeck e Matheus Inácio

00:00 · 04.01.2017

Goleiro Marcelo Boeck já fez o seu primeiro treino com bola, com o preparador de goleiros Bosco e com o seu auxiliar, Guto Albuquerque, no Pici ( FOTO: JL ROSA )

Um velho ditado do futebol ganha força no Fortaleza, que está renovando tudo para a temporada de 2017: um grande time começa com um grande goleiro. Na prática, o Leão resolveu renovar desde o princípio e ontem apresentou dois novos goleiros: Marcelo Boeck, de 32 anos e Matheus Inácio, de 24.

A partir de agora, a torcida tricolor tem que esquecer os goleiros anteriores, Ricardo Berna, Douglas Pires e Erivelton e voltar as atenções para Boeck, Matheus Inácio e Max Walef.

"Um dos pilares de qualquer equipe é o goleiro, como já diz o ditado e temos a felicidade de trazer dois atletas de Série A para nos ajudar nos principais objetivos do ano. Esses dois goleiros têm o que procuramos, como experiência, bons currículos e podem nos ajudar bastante", disse o executivo de futebol, César Sampaio, na entrevista coletiva.

Marcelo Boeck, que estava na Chapecoense/SC, mas que não estava no voo que vitimou quase todo o time, não quis se alongar muito sobre todo o sofrimento que viveu com a perda dos companheiros no trágico voo. Justificou, no entanto, a sua saída do time catarinense: "Muito simples, o comando que está no clube queria começar tudo do zero e imediatamente, o Fortaleza me procurou, não com sondagem, mas com proposta escrita e tudo. Agradeço pela confiança no meu trabalho", disse Marcelo Boeck, que passou nove anos jogando em Portugal, sendo capitão do Sporting de Lisboa, além de atuar no Marítimo. Também foi destaque no Internacional, afora outras equipes.

O goleiro Matheus Inácio já acumula grandes atuações na Ponte Preta, tendo atuado também no Grêmio Barueri e Bragantino. "Estou muito feliz de estar aqui e sabendo que hoje, o Brasil inteiro torce para que o Fortaleza suba para a Série B, mas não será apenas esse o objetivo do ano, como a s outras competições que iremos disputar. Vamos travar uma luta sadia pelo posto de titular no gol", disse o goleiro, que já vinha sendo observado por César Sampaio.