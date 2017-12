Renato Gaúcho faz mistério para escalação de camisa '9'

00:00 · 15.12.2017

Treinador deixou no ar se vai escalar o paraguaio Barríos ou Jael, que entrou bem na semifinal ( Foto: Lucas Uebel/Grêmio )

Depois de um dia de folga na quarta-feira, o Grêmio retornou aos trabalhos nesta quinta em Abu Dabi, visando a final do Mundial de Clubes. O técnico Renato Gaúcho promoveu um treino leve a seu elenco a dois dias do duelo diante do Real Madrid, que acontecerá no Estádio Zayed Sports City.

Antes que os jogadores trabalhassem, o treinador reuniu no centro do gramado e conversou por cerca de meia hora. Depois, os reservas, além de Michel, Jailson e Barrios, participaram de uma atividade com bola em campo reduzido, enquanto os titulares apenas corriam no campo.

Surpresa?

Chamou a atenção a decisão de Renato de poupar Jael. Cogitado como possível mudança para a decisão, o jogador correu ao redor do gramado ao lado dos titulares, enquanto Barrios, que iniciou a partida diante do Pachuca, trabalhou com bola com os reservas.

Renato não falou sobre a possível escalação do Grêmio para encarar o Real, mas o treino desta quinta aumentou a expectativa para a possível entrada de Jael. Afinal, o atacante entrou no segundo tempo diante do Pachuca e se destacou. A final ocorre sábado, às 14h (de Fortaleza).