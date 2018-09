Renato faz mistério na escalação

00:00 · 22.09.2018

Se de um lado o Ceará tem tudo para repetir a equipe do último jogo, onde venceu o Vitória/BA por 2 a 0, do outro, o técnico Renato Gaúcho não deu a entender qual formação irá utilizar no jogo deste domingo (23), em seus domínios.

> Ceará: hora de surpreender

O Grêmio vem de um jogo fora de casa, pela Libertadores, na última terça-feira, onde venceu o Atlético Tucumán da Argentina por 2 a 0.

Mas como o jogo de volta da equipe gaúcha na competição continental está marcado somente para o próximo dia 2 de outubro, a tendência é de que o tricolor gaúcho entre com força máxima contra o Ceará, ou no máximo poupe alguns titulares, já que a equipe tem 44 pontos e luta pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão.

Alívio

Outro alívio para os gremistas foi o resultado do julgamento dessa sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), onde o técnico Renato Portalupi e o volante Maicon escaparam de gancho em razão das confusões após o clássico contra o Internacional (derrota por 1 a 0) realizado no dia 9 de setembro. Assim, os dois estão livres para o duelo deste domingo diante do Ceará na Arena.

Mais de 13 mil ingressos já foram vendidos para o duelo entre Grêmio e Ceará. O público esperado para a partida é de 35 mil torcedores.