Regras do futebol: mudanças que valem muito

00:00 · 09.05.2018

A International Football Association Board (IFAB), órgão que estipula as regras do futebol da Fifa, oficializou diversas alterações nas regras do futebol para os próximos dois anos.

Entre as mudanças, está a quarta substituição em prorrogações, permissão para uso de equipamento eletrônico na área técnica para fins específicos, substituições ilimitadas nas categorias de base e definições quanto ao uso do Árbitro de Vídeo (VAR, na sigla em Inglês).

Há também uma curiosidade: a mordida de um jogador em um companheiro de trabalho, atitude já vista em alguns casos recentes, passa a ser, oficialmente, prevista como falta (tiro direto).

Árbitro de Vídeo

O chefe do departamento de Tecnologia e Inovação da Fifa, Johannes Holzmüller, falou sobre os dois anos de testes realizados para a implementação do Árbitro de Vídeo na Copa do Mundo.

"De início suamos porque não tínhamos certeza se tudo funcionaria perfeitamente. No entanto, agora que nos aproximamos do Mundial, temos certeza de que iremos ter o melhor sistema possível para o momento", afirmou. O discurso, no entanto, foi sempre em tom moderado sem afirmar categoricamente que funcionará perfeitamente. "É tecnologia. Pode falhar", disse.