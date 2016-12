Reformulação quase total

00:00 · 22.12.2016 por Ivan Bezerra - Repórter

Rodrigo Andrade, que atuou esse ano no Leão, disse que será uma vida nova para ele e o momento para recomeçar tudo no Fortaleza ( Foto: Helene Santos )

Entre as infindáveis teorias e máximas do futebol, sempre é bem aceita a de que é preciso se manter uma base do time para o recomeço das disputas no ano seguinte. A iniciativa seria para se assegurar o entrosamento.

Tendo fracassado no objetivo de subir para a Série B em 2016, o Fortaleza resolveu jogar por terra essa possibilidade de se manter a base do time anterior. Assim sendo, reformulou quase tudo e manteve, da equipe que fez a última partida do ano, em outubro contra o Juventude/RS na Arena Castelão, apenas dois jogadores: o lateral e volante Felipe e o meia Rodrigo Andrade. A reformulação, considerando-se os atletas que participaram do jogo contra o Juventude, foi de 81,82%.

Só Felipe e Rodrigo

Pelas palavras do diretor de futebol e vice-presidente do Fortaleza, Ênio Mourão, dificilmente haverá mais uma renovação de contrato, visto que, o jogador que interessa, o volante Pio, informou que tem outras propostas e talvez não permaneça.

"Provavelmente, a gente fique só com o Felipe e o Rodrigo Andrade, pois estamos buscando outras situações, como a valorização qualidade técnica, idade média dos jogadores, que está em torno de 25 anos, velocidade, força e mais rapidez na transição do meio-campo para o ataque", completou Ênio Mourão.

"Pelo que eu acompanhei nos outros anos, sempre ficava uma espinha dorsal do time, mas desta vez, estamos começando do zero. É uma vida nova para os poucos que ficaram, como eu, o Felipe, o Max Oliveira também. Essa diretoria é competente para começar do zero, não que a outra não tenha sido, mas acho que as coisas estão sendo feitas para atingirmos o objetivo. É bom lembrar que a luta pelo acesso é só daqui a pouco, a gente tem que lutar pelo tricampeonato e pela Copa do Nordeste, para somente depois pensarmos na Série C e lutarmos pelo título", disse Rodrigo Andrade.