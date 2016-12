Reforços estão a caminho

00:00 · 23.12.2016

Técnico Fernando Filho, que dirigiu o Ferroviário nesta temporada, será mantido no cargo, segundo o presidente coral, Nilton Ramos ( FOTO: KID JÚNIOR )

Uma boa notícia para o Ferroviário, que vive a expectativa de dias melhores às vésperas do início do Campeonato Cearense 2017. Nessa quinta-feira (22), o presidente Nilton Ramos, que se encontra em São Paulo, resolvendo problemas particulares, disse que o clube coral estaria recebendo uma ajuda financeira, enviada direto da Capital paulista via depósito bancário feito pelo próprio mandatário.

Em contato com a reportagem do Diário do Nordeste, o presidente do Tubarão da Barra afirmou que está fazendo 'milagre' para solucionar as dívidas do clube, que giram em torno de R$ 190 mil. Ele também disse que mesmo distante, segue trabalhando e já contratou oito reforços de nível (dois laterais, três volantes, dois meias e um atacante) para compor o elenco que inicia o Estadual. Nilton confirmou, ainda, a permanência de Fernando Filho como técnico da equipe e Lula Pereira como coordenador técnico e confirmou também que negocia com mais dois atacantes de referência para 2017.

Até o meio desta semana, a situação do Ferroviário era bem diferente e temerosa, já que o clube convive com os salários dos funcionários atrasados e não tinha se movimentado ainda no sentido de reforçar a equipe para as disputas da primeira divisão do Cearense. No entanto, todos na barra do Ceará aguardavam pela chegada do presidente, que está em São Paulo.

Pré-temporada

A pré-temporada do Ferrão deve ter início já na próxima segunda-feira (26), quando parte desses jogadores serão apresentados à imprensa e aos torcedores corais. O Ferrão estreia na 1ª divisão cearense contra o Uniclinic, no dia 15 de janeiro, às 16 horas. O mando de campo é da Águia da Precabura, mas o local da partida segue indefinido.