Reforços do Vovô só pensam no acesso

O volante Jackson Caucaia destacou seu objetivo principal no Ceará para a temporada: conquistar o acesso à Série A ( Foto: Figueirense/Divulgação )

O Ceará contratou 10 reforços até o momento para a temporada de 2017 e todos, ao serem anunciados pelo clube, destacaram o grande objetivo deles e da equipe no ano: o acesso para a Série A do Brasileiro.

Ou seja, a competição nacional que se inicia no dia 6 de maio é a grande prioridade do clube e jogadores para a temporada, calendário que ainda prevê três competições antes da 'Segundona': o Campeonato Cearense, Primeira Liga e Copa do Brasil.

Nos últimos cinco anos, o Vovô chegou a sonhar com o acesso em 2013, 2014 e 2016, porém quedas de rendimento na reta final frustraram os planos do clube. E alguns jogadores, que também bateram na trave pelo acesso, tentarão em 2017 com o Alvinegro de Porangabuçu.

O volante Jackson Caucaia e o zagueiro Rafael Pereira, que por pouco não subiram com o Náutico em temporadas anteriores, destacaram o objetivo principal do Vovô na temporada.

"O projeto para o ano que vem é o acesso. Conheci o Gilmar no meio do ano passado. Mesmo chegando na metade do ano, fizemos bons jogos e quase subimos com o Náutico. Espero que juntamente com ele e todo o elenco, possamos fazer um 2017 muito bom com a conquista principal, que é o acesso", disse ele.

Já Rafael Pereira, que espera conquistar com o Vovô em 2017 o tão sonhado acesso. "Espero fazer uma temporada muito boa no Ceará, assim como fiz no Náutico em 2016, quando fui eleito um dos melhores jogadores da Série B. Chego ao Ceará em busca de títulos e do acesso à Série A. Todos devem ter esse pensamento", disse o zagueiro.

Até o volante Matheus Trindade, que disputará sua primeira Série B na carreira - ele tem 20 anos e estava no Goa da Índia - , destacou a 'obsessão' pelo acesso. "Acompanhei jogos do Ceará nesse ano. É um time que tem tudo para conseguir retornar à elite do futebol brasileiro. Minha expectativa é de ascensão, títulos e vitórias".

Contratados

Até o momento o Ceará contratou 10 reforços: o lateral-direito Éverton Silva, os zagueiros Rafael Pereira e Luíz Otávio, o lateral-esquerdo Romário, os volantes Jackson Caucaia, Diones e Matheus Trindade, o meia Ricardinho e os atacantes Magno Alves e Douglas Baggio.

Para fechar o grupo de jogadores para 2017, o Ceará ainda deve contratar um zagueiro, um lateral-esquerdo, dois meias e um atacante. O elenco se apresenta no dia 2 de janeiro.