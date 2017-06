Reforço para setor em alta

00:00 · 07.06.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Pedro Carmona superou muitos desafios na carreira e ainda em boa condição, espera poder colaborar para o Leão subir para a Série B ( Foto: Fortaleza/Divulgação )

Vice-líder do Grupo A da Série C, o Fortaleza continua contratando e ontem apresentou mais um reforço, para o meio-campo. Trata-se de Pedro Carmona, um meia-esquerda nato, de 29 anos, que chega para disputar vaga no setor mais concorrido do time.

O Leão tem 10 jogadores para o setor de criação, mas o habilidoso meia de perna canhota que é Pedro Carmona da Silva Neto tem experiência de sobra para concorrência, no auge dos seus 29 anos. Carmona tem como atleta de futebol que comove pela dedicação e busca por construir uma carreira de sucesso.

Pedro Carmona, fazendo uma reflexão do passado, reconhece que teve dois grandes momentos na carreira: no Criciúma, antes de se transferir para o Palmeiras e no Náutico, bem próximo de seu início de carreira.

Carmona se diz um jogador técnico, que gosta de colocar o atacante na cara do gol e com talento para segurar a bola com inteligência no meio-campo, quando necessitar de um toque de experiência. O atleta passou por uma lesão de ligamento e no tendão de Aquiles. Tinha a previsão de passar 10 meses sem jogar, porém, demorou mais de um ano para o seu retorno. E quando voltou, apresentou um desequilíbrio muscular. Passou ainda cinco meses afastado por um dirigente e quase desistiu, mas está novamente recuperado. "Estou pronto para jogar e fazer história no Fortaleza, pois sei que esse clube deveria estar na Série B no lugar de alguns que não merecem estar lá", disse o atleta. Ele ainda não vai estrear no domingo, às 19 horas contra o Cuiabá na Arena Pantanal, pois precisa entrar em forma.