Reforço de versatilidade

00:00 · 08.05.2018 por Ivan Bezerra - Repórter

Marlon já fez primeiro treino no CT Ribamar Bezerra ( Foto: Paulo Matheus/Fortalezaec )

Para atender a um pedido do técnico Rogério Ceni, o Fortaleza contratou um destaques do Sampaio Corrêa/MA, adversário dos tricolores no Campeonato Brasileiro da Série B: o meio-campista Marlon, de 28 anos. Natural de Curitiba/PR, o atleta de 1,75m de altura tem passagens pelos seguintes clubes: Vila Nova (MG), Cruzeiro (MG), Francana (SP), Sertãozinho (SP), ASA (AL), Caxias (RS) e Sampaio Corrêa (MA).

As boas atuações pelo time maranhense despertaram o interesse do Leão do Pici, que não poupou esforços para trazer o jogador. "Do meio para a frente, eu já atuei no tripé, na ponta desse mesmo tripé, de extrema; como um segundo volante apoiando o ataque, recompondo a marcação. Só não joguei mesmo de centroavante, mas nas outras posições já atuei, tanto quanto estava no Caxias/RS, quanto no Sampaio Corrêa", disse o atleta em sua apresentação.

Marlon falou, na entrevista coletiva, que ficou lisonjeado com a proposta feita pelo Fortaleza e revelou as dificuldades para ser liberado. "Foi um pouco complicada a minha saída, porque eu criei raízes no Sampaio Corrêa. Desde à Série C que eu acho que vinha fazendo um bom trabalho e quando isso acontece, é natural que desperte o interesse de outros clubes. Estou muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebido pelo elenco e pelos torcedores, que me mandaram inúmeras mensagens pelas redes sociais", disse o atleta.

Pronto

Como vinha atuando normalmente pelo Sampaio Corrêa na Série B, o atleta poderá ser utilizado já no próximo dia 12, às 19 horas na Arena Castelão, contra o Goiás, pela quinta rodada.

"O Fortaleza estava paquerando o Marlon já algum tempo. Ele faz o perfil do jogador que o Rogério Ceni deseja, faz o estilo do nosso treinador e por onde passou ele foi destaque", elogiou o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa.

"Eu, juntamente com os nossos companheiros do Sampaio Corrêa, estávamos fazendo um bom trabalho, por isso tivemos o reconhecimento do torcedor. O time caiu em um ano e no outro a gente já conseguiu subir de volta para a Série B", disse o atleta. Ele afirmou que já vinha acompanhando a campanha do "gigante do Nordeste", seu novo clube.

Novidade

O jogador foi a grande novidade do treino com bola do Fortaleza, na tarde de ontem, no CT Ribamar Bezerra. O técnico Rogério Ceni experimentou, já o colocando no time titular. Rogério fez uma atividade, que em dado momento, teve 12 jogadores de cada lado. O jogador teve um bom entrosamento com os homens de frente, como Edinho, Gustavo e Osvaldo.

O time titular formou com: Marcelo Böeck; Pablo, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo; Derley, Jean Patrick, Dodô; Edinho, Gustavo, Osvaldo e Marlon.

Alípio sai

Outro jogador deixa o Fortaleza na temporada. O meia-atacante Alípio recebeu uma proposta do CRB/AL e decidiu deixar o Tricolor, onde atuou em 12 partidas. Alípio participou da atividade de ontem, mas aproveitou para se despedir dos companheiros. O diretor de futebol do Leão agradeceu ao jogador, elogiou a sua conduta e disse que ele tem mercado na Série B. Já é sexto atleta do Tricolor que deixa o clube na temporada de 2018. Antes dele, já haviam saído do clube, os seguintes jogadores: Paulo Sérgio, German Pacheco, Léo Natel, Murilo, Alan Mineiro e agora Alípio.