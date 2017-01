Reforço de dupla função

00:00 · 20.01.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O meia-atacante Maxi Biancucchi já realizou seu primeiro treino do Vovô ontem e festejado pela torcida, deve estrear pelo Alvinegro em duas semanas, visando ao clássico com o Ferroviário no dia 4 de fevereiro ( FOTO: KID JÚNIOR )

O Ceará apresentou ontem à tarde em Porangabuçu, o meia-atacante argentino Maxi Biancucchi, que promete ser uma das referências técnicas da equipe alvinegra na temporada.

Mas a torcida alvinegra terá que esperar um pouco para vê-lo em campo, com o jogador de 32 anos afirmando estar pronto fisicamente em duas semanas.

"Acredito que em duas semanas para estar bem fisicamente. Eu não fiz pré-temporada. O ano é longo, com muitos jogos e por isso preciso estar na minha melhor forma para ajudar o Ceará. Quero levar o clube para a Série A e conquistar títulos para esta grande torcida", explicou ele.

Ou seja, fora do clássico com o Fortaleza no domingo, 22, às 18h15 no Castelão, Maxi poderá jogar outro clássico, contra o Ferroviário, no dia 4 de fevereiro.

Encaixe

E em um elenco com muitas opções para o meio-campo e ataque, o jogador afirmou jogar nas duas funções: ou centralizado no meio campo, disputando posição com Felipe Menezes, Ricardinho e Felipe Tontini, ou no ataque pelos lados, com companheiros como Alex Amado, Douglas Baggio, Lelê e Nathan.

A função que exercerá depende dos treinamentos com o técnico Gilmar Dal Pozzo, como o atleta se encaixar melhor.

"No Bahia (em 2014/2015) eu atuei na meia, e no Vitória (2013), pelos lados. Então, tenho variado bastante nestas funções de frente. Vai depender de como o técnico queira me utilizar. Mas o importante é jogar e estou muito motivado, pelo tamanho do clube e da torcida".

Dal Pozzo explicou como pretende utilizar Maxi. Ele adiantou que a condição física dele será determinante para a escolha, pela exigência diferente de cada função. "Não tenho ideia fechada para utilizar o Maxi. Depende da condição física dele, para fazer a função pelo lados, que já jogou em alto nível, mas a ideia foi de trazê-lo para jogar pelo meio também. Mas se eu quiser surpreender algum adversário, posso colocá-lo pelo lado, pela qualidade dele de finalização", declarou o treinador do Ceará.