Referência e juventude de Gustavo no Leão

00:00 · 14.12.2017 por Ivan Bezerra - Repórter

Atacante já passou por vários clubes, apesar de ser jovem, apenas 23 anos ( Foto: Agência Corinthians )

Os nomes de centroavantes que a torcida do Fortaleza se acostumou a conhecer de perto, como Robert, Lúcio Flávio, Anselmo, etc, aos poucos vão ficando para trás na montagem do elenco, a tal ponto de a diretoria anunciar um novo camisa nove para o clube: o centroavante Gustavo, de 23 anos, 1:89m de altura. O clube confirmou a contratação do atacante, vinculado ao Corinthians, na tarde de ontem, numa entrevista concedida pelo diretor de futebol, Daniel de Paula.

Gustavo, que comumente se acostumou a ser mais conhecido como "Gustagol", disputou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Goiás, onde atuou 12 vezes, mas também tem passagens por Bahia e Criciúma/SC. Pelo clube catarinense, Gustavo Henrique da Silva Sousa foi artilheiro da equipe, marcando 18 gols na edição de 2016 e no Bahia, em 2017, foi vice-artilheiro. Mesmo jovem, passou por Goiás, Bahia, Corinthians, Criciúma, Atlético Tubarão e Taboão da Serra/SP.

"O Gustavo vem para ser o nosso atacante de referência em 2018. Espero que no Fortaleza, tenha o mesmo sucesso que teve no Criciúma, daquela equipe no Brasileiro da Série B. É um jogador interessante, jogador de área, que tem a bola aérea muito boa e um jogador que sabe fazer gols. Então, a gente espera que tenha o mesmo sucesso aqui", disse Daniel de Paula Pessoa.

Sem vinculação

Muito embora Gustavo seja jogador do Corinthians como o meia-atacante Alan Mineiro, o diretor de futebol disse que não há vinculação entre as duas negociações. Gustavo está contratado, ao passo que Alan Mineiro ainda não. O dirigente procurou desmentir boatos de que o Timão só liberaria Alan Mineiro se Gustavo viesse junto.

"São duas situações distintas, o Gustavo pertence a uma situação e o Alan Mineiro a outra. O Alan Mineiro está sendo conversado e tratado com bastante carinho pela diretoria, mas ainda existem alguns entraves contratuais que impediram de a gente anunciar Alan Mineiro, mas não tem relação nenhuma. A única coisa é que são jogadores que pertencem ao Corinthians", disse o dirigente.

Daniel de Paula aproveitou para confirmar a contratação do jovem atacante Vítor Jacaré, de 18 anos, junto ao Icasa. O atleta foi destaque da Seleção Cearense Sub-20 e a negociação foi confirmada. Como ele não poderá mais disputar a Taça São Paulo de Juniores pelo Leão, porque todos os atletas já haviam sido inscritos, ele treinará diretamente com o time profissional.

Com o anúncio da contratação de Gustavo, o Leão já soma sete reforços para a temporada de 2018: Edinho e João Henrique (meio-campistas); Derley (volante); Róger Carvalho (zagueiro); Gustavo, Léo Natel e Jacaré (atacantes). O Tricolor ainda vai em busca de mais dois atacantes, segundo Daniel.

Renovação

O Fortaleza também anunciou mais uma renovação de contrato, no caso, a do zagueiro Ligger, que foi emprestado outra vez pelo Oeste/SP.

O Leão do Pici conseguiu adiar a sua estreia no Campeonato Cearense, que agora ocorrerá no dia 21 de janeiro contra o Maranguape, passando os confrontos contra Tiradentes e Uniclinic para o mês de fevereiro. A iniciativa é para que o clube termine as obras de drenagem do Estádio Alcides Santos e possa receber todo o elenco, após o período de férias. A pré-temporada agora será no dia 26/12.