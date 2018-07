Refazer o ataque

00:00 · 10.07.2018

O centroavante Wilson é o único atacante mais experiente de que o Fortaleza dispõe , no momento, para ser utilizado nos jogos da Série B ( FOTO: LEANDRO FERREIRA )

A derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta/SP, em Campinas, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro, domingo passado, expôs de forma clara que o time do Fortaleza sofre os efeitos do desmanche ocorrido no ataque, quando atletas como Edinho, Gustavo e Marcinho poderiam dar uma resposta melhor ao grupo. Edinho foi negociado para o Atlético Mineiro, enquanto que os outros dois estão machucados.

Mesmo sem esses jogadores, o Leão do Pici venceu o Paysandu, na rodada anterior à derrota para a Ponte, entretanto, a Macaca paulista está melhor estruturada como time, que o Papão da Curuzu. Bastou o Leão enfrentar um adversário mais qualificado e as carências se evidenciaram. O gol contra que o zagueiro Roger Carvalho fez, abrindo o placar para a Ponte Preta, não invalida, a melhor atuação do time paulista contra o Tricolor.

Com uma derrota em fraca atuação, a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni teve um tom melancólico. Indagado sobre as perdas de jogadores no ataque, Rogério assim respondeu: "Nós perdemos Edinho, Gustavo, Léo Natel, Alípio, Osvaldo, Marcinho, foram vários. A direção está tentando fazer as contratações, só que alguns são caros demais para as condições do clube. Não podemos esquecer que o clube vem da Série C, aliás, alguns anos de Série C e o poder aquisitivo não é dos melhores. Nós tínhamos um time extremamente competitivo e até dito por vocês mesmo, de um futebol vistoso, mas hoje, não temos mais o mesmo time", queixou-se o treinador do Leão.

O técnico admite que todos estão fazendo o melhor, porém, reconhece que o elenco precisa ser reforçado.

Aguardando

O Fortaleza contratou dois jogadores, o meia Nenê Bonilha, de 26 anos, que vem do Vitória de Setúbal, de Portugal e o atacante Getterson, de 27 anos, que atuava pelo Pohang Steelers,da Coreia do Sul. Entretanto, esses dois atletas precisarão ser regularizados a partir do dia 16 de julho, quando será aberta a janela de transferência de atletas do exterior. Nenê Bonilha já vem treinando no clube, mas Getterson deverá chegar hoje.

O planejamento é que ambos estejam em campo apenas no dia 20/07, às 21h30 contra o CSA, no Rei Pelé. Para essa semana, a diretoria busca trazer algum reforço para enfrentar o Atlético (GO), no sábado, às 16h