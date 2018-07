Recepção calorosa

00:00 · 11.07.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Atacante Edson Cariús, artilheiro do Ferroviário da Série D com 9 gols, foi o mais assediado pela torcida coral, na sede do clube, na Barra do Ceará Vários torcedores, de todas as idades, festejaram o acesso coral e estiveram presentes na Vila Olímpica Elzir Cabral para receber os jogadores ( fotos: kid júnior )

Nem a chuva que caiu na manhã dessa segunda-feira (10) foi capaz de atrapalhar a festa da torcida do Ferroviário, que compareceu à sede do clube, na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Várias pessoas recepcionaram a delegação coral, que veio da Paraíba, onde a equipe conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro vencendo o Campinense, nos pênaltis.

Um dos jogadores mais festejados e assediados pelos fãs foi o centroavante Edson Cariús, um dos principais destaques da campanha do Ferrão e que marcou o gol decisivo nas cobranças de pênalti, contra o Campinense. O jogador agradeceu pelo carinho da torcida e ressaltou o bom momento com a camisa do Ferrão. "É muito gratificante estar aqui e ter o trabalho reconhecido pela torcida. É sem dúvida o momento mais marcante da minha carreira. Lutamos muito por isso (acesso) e vamos em busca do título. Provamos que temos condições para isso", disse o atacante coral.

Objetivo

Com o principal objetivo na competição conquistado, o Ferrão pensa agora na luta pelo título da Série D. O time coral enfrentará o São José/RS na semifinal. O primeiro jogo será no Castelão e o de volta no Passo da Areia, no Rio Grande do Sul. As datas ainda serão definidas pela CBF.

No entanto, essa não é a primeira passagem do Tubarão da Barra na Terceirona. O Ferroviário já disputou a Série C em 12 oportunidades ao longo da história, com direito a goleada no Bahia por 7 a 2 e um quase acesso para a Segundona do Brasileiro em quatro oportunidades.

"Esta ano foi marcado por momentos históricos, tanto na Copa do Brasil, como na Série D, com o objetivo conquistado. Estamos satisfeitos em devolver o Ferroviário para o cenário nacional, novamente com um calendário cheio. É muito bom saber que esse trabalho continua rendendo frutos", pontuou o vice-presidente do Tubarão da Barra, Newton Filho.

O elenco do Ferrão se reapresenta na tarde desta quarta (11).