Real empata e está na final pelo 3º ano seguido

00:00 · 02.05.2018

O Real Madrid buscará seu 13º título europeu, depois de se classificar à final da Liga dos Campeões ao eliminar o Bayern de Munique, com o qual empatou em 2 a 2 no jogo de volta da competição.

O Bayern, derrotado por 2 a 1 em casa no jogo de ida, na semana passada, chegou a abrir o placar com um gol de Joshua Kimmich logo aos 3 minutos de jogo, mas o francês Karim Benzema virou a partida para o Real com dois gols, o segundo numa falha bizarra do goleiro Ulreich.

O colombiano James Rodríguez empatou novamente o jogo, mas os bávaros ficaram a um gol da classificação.

Superior no conjunto das partidas contra o Real Madrid, o Bayern de Munique acabou falhando pela falta de pontaria e por erros defensivos grotescos. O time comandado pelo técnico francês Zinedine Zidane tentará agora conquistar o título europeu pela terceira vez consecutiva.

Na final, no dia 26 de maio em Kiev, o Real enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Roma. No jogo de ida, os ingleses venceram por 5 a 2.