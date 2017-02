Rafael Costa será operado e ficará de 6 a 8 meses fora

00:00 · 03.02.2017

Rafael Costa deve ser operado em 15 dias, de acordo com o departamento médico do Ceará ( Foto: Helene Santos )

O Ceará terá um desfalque considerável para os próximos meses. O atacante Rafael Costa, que havia deixado o jogo diante do Tiradentes na quarta-feira pelo Estadual com suspeita de lesão no joelho, teve confirmada a ruptura de dois ligamentos no joelho direito e ficará de 6 a 8 meses longe dos gramados.

O médico do clube, Joaquim Garcia, informou a situação do jogador, que contra o Tigre marcou o gol da vitória após 7 meses de jejum. "Após ressonância magnética foi detectada uma lesão no ligamento cruzado anterior e outra no ligamento colateral lateral do joelho direito. O tratamento é cirúrgico e o atleta ficará afastado de 6 a 8 meses. Ele deve voltar em setembro ou outubro", disse Joaquim.

O médico informou que Rafael Costa será operado em 15 dias. "Estes primeiros dias serão de tratamento, pois o joelho dele apresenta um edema. Acredito que em torno de 15 dias acontecerá o procedimento cirúrgico", finalizou ele.