Quem vai e quem fica

Foram 17 rodadas e um equilíbrio enorme entre seis Seleções do continente sul-americano. Tirando o Brasil da lista, já classificado de forma antecipada, a última rodada das eliminatórias terá seis países lutando por quatro vagas no mundial da Rússia.

O sinuoso caminho para a Copa termina hoje para a América do Sul, com a Argentina de Lionel Messi perto do colapso, Colômbia e Chile vivendo pesadelo e Peru e Paraguai em busca da glória improvável.

Com o Brasil (38 pontos) classificado há quatro rodadas e Uruguai (28) precisando apenas de um empate para selar a vaga, a guerra para as duas últimas passagens diretas para a Rússia e o bilhete de repescagem serão disputadas por Chile, Colômbia, Peru, Argentina e Paraguai.

A 18ª e última rodada da eliminatória ficou dramática por conta dos resultados da última quinta-feira: Argentina e Peru empataram sem gols em Buenos Aires, Paraguai surpreendeu vencendo a Colômbia fora de casa e por 2 a 1, e o Chile ressuscitou em Santiago ao vencer o Equador por 2 a 1.

Decisão

Por isso, todos os jogos terão emoção. Em Quito, Messi precisa mostrar porque foi o melhor do mundo em cinco temporadas para salvar a alviceleste. Em Lima, o Peru quer voltar ao Mundial depois de 36 anos e encara a Colômbia, que chegou a estar momentaneamente classificada, mas cedeu a virada em Barranquilla para o Paraguai.

Em São Paulo, Neymar e companhia vão decidir o futuro do Chile. Os chilenos querem tirar a invencibilidade de Tite nas eliminatórias para confirmar a vaga no Mundial, enquanto o Paraguai recebe a Venezuela em casa para vencer e torcer pelo tropeço dos rivais.

O Uruguai, por outro lado, recebe a eliminada Bolívia em Montevidéu. Com Luis Suárez e Cavani, a Celeste esta a um ponto de garantir a classificação para a 13ª Copa de sua história.

Hora de Messi

A Argentina ainda está viva, mas para evitar o colapso precisa encontra ar na altitude de 2.800 metros de Quito.

Para evitar ficar de fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde 1970, a Argentina precisa quebrar a carência alarmante de gols.

A equipe está por um fio e conta com Lionel Messi para fazer mágica e conduzir o time à vitória no estádio Olímpico Atahualpa. No entanto, os argentinos não vencem no local desde agosto de 2001.

Para conquistar a vaga direta, a Argentina precisa vencer o Equador e esperar por um empate no jogo de Lima. Caso Colômbia ou Peru saiam vencedores do confronto, precisa torcer para o Chile não vencer o Brasil.

Empatar ou perder deixaria a situação muito complicada, já que não dependeria apenas de si. Muitos resultados negativos dos adversários seriam necessários para resgatar um mau resultado na capital Equatoriana.