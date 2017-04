Quem se habilita?

00:00 · 08.04.2017 por Vladimir Marques - Repórter

O volante Richardson foi titular em todos os jogos do Ceará com o técnico Givanildo Oliveira, desempenhando a função híbrida de volante meia na segunda linha do 4-1-4-1. Mas ao receber o 3º cartão amarelo contra o Guarani de Juazeiro na última quarta-feira, no empate sem gols pelo jogo de ida as semifinais do Estadual, o jogador está suspenso para o jogo do dia 16, no Castelão, às 16 horas, o segundo dos três jogos do playoff.

E para cumprir a função de Richardson, o treinador tem três opções - Ricardinho, Jackson Caucaia e Pedro Ken - que certamente devem ser testadas em oito dias de atividade entre treinos coletivos e táticos até a véspera do jogo.

Os três jogadores podem jogar de segundo volante ou até de meias. Ricardinho tem entrado no time do Vovô no decorrer do jogo geralmente substituindo o meia Felipe Menezes e atuou com Givanildo Oliveira por 64 minutos, divididos em três partidas, duas contra o Uniclinic e a última ante o Leão do Mercado, jogando por meia hora.

Mas como volante, Ricardinho teve um dos melhores anos da carreira, em 2013, quando foi recuado para a posição pelo técnico Sérgio Soares.

Com característica de jogo semelhante a de Ricardinho, Pedro Ken jogou apenas três minutos na última quarta-feira, mas já tem sido testado no meio campo do time reserva há pelo menos uma semana.

Já Jackson Caucaia, embora tenha atuando por apenas 17 minutos com Givanildo Oliveira, ele fez exatamente a função de Richardson, ao substituí-lo na reta final da vitória por 4 a 1 contra o Uniclinic no jogo de volta das quarta de finais.

Por último, Diones, também volante, ainda corre bem por fora como opção, já que ainda não jogou sob o comando do técnico Givanildo Oliveira.

Mistério

O volante Raul, que é titular do meio campo ao lado de Richardson, não tem predileção por quem jogará ao seu lado no próximo jogo. Ele, que atua como primeiro volante, o único à frente da zaga, sabe que todos estão aptos para fazerem a função.

"Sabemos da qualidade que o Richardson tem na marcação e no apoio, já que até deu passe e fez gol no campeonato, mas temos um elenco bastante forte. Independente de quem entre estaremos preparados. Temos jogadores qualificados para jogar ali", disse ele.

O técnico Givanildo Oliveira não preferiu não adianta quem seria o escolhido para a posição de Richardson.

"Eu tenho na minha cabeça todos os jogadores. Temos um bom tempo de treinamento para escolher e vamos vem quem a gente coloca para o lugar. Temos um elenco para isso, para usar quando acontecem suspensões, não só os onze".