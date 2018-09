Quem irá sobreviver?

00:00 · 22.09.2018 por Irailton Menezes - Repórter

Em clima de muito respeito, o brasileiro Thiago Marreta e o americano Eryk Anders fizeram uma encarada amistosa ao fim do media day, realizado na última quinta-feira, em São Paulo foto; divulgação

Após muita reviravolta no card, está tudo pronto para o UFC São Paulo. O evento que acontece neste sábado (22), a partir das 19h45, no Ginásio do Ibirapuera, tem um desafio em especial: provar para os fãs do MMA, que os duelos programados podem se superar, diante de várias baixas ao longo de sua promoção.

A bruxa correu solta já no anúncio da luta principal, quando o brasileiro Glover Teixeira teve que abandonar o card por conta de lesão. Coube a Thiago Marreta aceitar o desafio de subir de divisão e encarar Jimi Manuwa, mas a luta caiu nos últimos dias. Desta vez por conta de uma lesão do lutador inglês. Agora, Eryk Anders irá enfrentar o brasileiro em luta válida pela categoria meio-pesado.

Ao que tudo indica, será um combate franco entre dois lutadores agressivos. Na última vez que subiu ao octógono, no início de agosto, Marreta despachou o estadunidense Kevin Holland, por decisão unânime. O lutador brasileiro tem um cartel de 18 vitórias e seis derrotas no MMA.

Apesar do pouco tempo de recuperação, Marreta afirmou que estará pronto para o novo duelo. "Vou estar forte. Existem algumas diferenças básicas que estamos analisando e colocando em prática nessa reta final", explicou o brasileiro.

Erik Anders também lutou recentemente, no fim de agosto, quando venceu Tim Williams com um nocaute brutal (chute) no 3º round. O americano tem 11 vitórias e apenas uma derrota na carreira, justamente para Lyoto Machida, em fevereiro deste ano, no UFC Belém.

"Eu adoro desafios, adoro lutar. Enfrentar um cara como Marreta, que anda para a frente e traz a luta até mim, assim como eu levarei a luta até ele, faz essa luta ter um grande potencial para ser a luta do ano", considerou o lutador americano.

Pesagem

A manhã de sexta-feira (21) foi agitada na pesagem oficial do UFC São Paulo. Com de costume, os lutadores subiram na balança para confirmar os respectivos duelos do evento. Apenas o brasileiro Renan Barão, ex-campeão peso-galo, estorou o limite de sua categoria e terá que repassar 30% de sua bolsa para Andre Ewell, seu adversário.

Protagonistas da luta principal, Marreta e Anders não tiveram dificuldade. O brasileiro cravou 92,4kg, enquanto Anders pesou 93,3kg. O último a subir na balança foi o veterano Rogério Minotouro, que marcou 93,1 kg. Ele enfrenta o americano Sam Alvey, na divisão meio-pesado.